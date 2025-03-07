通貨 / CCRN
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
13.66 USD 0.54 (4.12%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCRNの今日の為替レートは、4.12%変化しました。日中、通貨は1あたり13.01の安値と14.26の高値で取引されました。
Cross Country Healthcare Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CCRN News
- Cross Country Healthcare extends merger agreement end date with Aya Holdings
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Cross Country earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Cross Country Healthcare (CCRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Cross Country Healthcare: The FTC's Second Request Created An Arbitrage Opportunity (CCRN)
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
1日のレンジ
13.01 14.26
1年のレンジ
9.58 18.33
- 13.12
- 13.14
- 13.66
- 13.96
- 13.01
- 14.26
- 1.549 K
- 4.12%
- 2.40%
- -7.83%
- 2.17%
