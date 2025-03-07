Moedas / CCRN
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
13.71 USD 0.59 (4.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCRN para hoje mudou para 4.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.01 e o mais alto foi 14.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Cross Country Healthcare Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCRN Notícias
Faixa diária
13.01 14.26
Faixa anual
9.58 18.33
- Fechamento anterior
- 13.12
- Open
- 13.14
- Bid
- 13.71
- Ask
- 14.01
- Low
- 13.01
- High
- 14.26
- Volume
- 661
- Mudança diária
- 4.50%
- Mudança mensal
- 2.77%
- Mudança de 6 meses
- -7.49%
- Mudança anual
- 2.54%
