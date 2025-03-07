货币 / CCRN
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
12.88 USD 0.28 (2.13%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCRN汇率已更改-2.13%。当日，交易品种以低点12.67和高点13.18进行交易。
关注Cross Country Healthcare Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CCRN新闻
- Cross Country Healthcare extends merger agreement end date with Aya Holdings
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Cross Country earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Cross Country Healthcare (CCRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Cross Country Healthcare: The FTC's Second Request Created An Arbitrage Opportunity (CCRN)
日范围
12.67 13.18
年范围
9.58 18.33
- 前一天收盘价
- 13.16
- 开盘价
- 13.18
- 卖价
- 12.88
- 买价
- 13.18
- 最低价
- 12.67
- 最高价
- 13.18
- 交易量
- 875
- 日变化
- -2.13%
- 月变化
- -3.45%
- 6个月变化
- -13.09%
- 年变化
- -3.66%
