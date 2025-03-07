Valute / CCRN
CCRN: Cross Country Healthcare Inc
13.54 USD 0.12 (0.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCRN ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.46 e ad un massimo di 13.72.
Segui le dinamiche di Cross Country Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Cross Country Healthcare extends merger agreement end date with Aya Holdings
- New Strong Sell Stocks for August 20th
- Cross Country earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- Cross Country Healthcare (CCRN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Kforce (KFRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Analysts Estimate Cross Country Healthcare (CCRN) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Cross Country Healthcare: The FTC's Second Request Created An Arbitrage Opportunity (CCRN)
- US Stocks Likely To Open Higher After Nasdaq 100 Enters Correction Zone: 'Economic Resilience Provides A Foundation For Market Stabilization,' Says Expert - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Algonquin Power (NYSE:AQN)
Intervallo Giornaliero
13.46 13.72
Intervallo Annuale
9.58 18.33
- Chiusura Precedente
- 13.66
- Apertura
- 13.64
- Bid
- 13.54
- Ask
- 13.84
- Minimo
- 13.46
- Massimo
- 13.72
- Volume
- 577
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- 1.50%
- Variazione Semestrale
- -8.64%
- Variazione Annuale
- 1.27%
20 settembre, sabato