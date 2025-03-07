QuotazioniSezioni
CCRN: Cross Country Healthcare Inc

13.54 USD 0.12 (0.88%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCRN ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.46 e ad un massimo di 13.72.

Segui le dinamiche di Cross Country Healthcare Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.46 13.72
Intervallo Annuale
9.58 18.33
Chiusura Precedente
13.66
Apertura
13.64
Bid
13.54
Ask
13.84
Minimo
13.46
Massimo
13.72
Volume
577
Variazione giornaliera
-0.88%
Variazione Mensile
1.50%
Variazione Semestrale
-8.64%
Variazione Annuale
1.27%
20 settembre, sabato