Валюты / BSCX
BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
21.67 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSCX за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.66, а максимальная — 21.70.
Следите за динамикой Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
21.66 21.70
Годовой диапазон
20.14 21.70
- Предыдущее закрытие
- 21.69
- Open
- 21.69
- Bid
- 21.67
- Ask
- 21.97
- Low
- 21.66
- High
- 21.70
- Объем
- 364
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 2.22%
- 6-месячное изменение
- 3.49%
- Годовое изменение
- -0.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.