BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
21.48 USD 0.13 (0.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSCX hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.48 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.48 21.51
Jahresspanne
20.14 21.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.61
- Eröffnung
- 21.50
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Tief
- 21.48
- Hoch
- 21.51
- Volumen
- 314
- Tagesänderung
- -0.60%
- Monatsänderung
- 1.32%
- 6-Monatsänderung
- 2.58%
- Jahresänderung
- -0.92%
23 September, Dienstag
12:30
USD
- Akt
-
- Erw
- $-406.051 B
- Vorh
- $-450.170 B
13:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- 4.04 M
- Vorh
- 4.01 M
14:00
USD
- Akt
-
- Erw
- -2.0%
- Vorh
- 2.0%
16:35
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.641%