BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

21.48 USD 0.13 (0.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSCX hat sich für heute um -0.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.48 bis zu einem Hoch von 21.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
21.48 21.51
Jahresspanne
20.14 21.73
Vorheriger Schlusskurs
21.61
Eröffnung
21.50
Bid
21.48
Ask
21.78
Tief
21.48
Hoch
21.51
Volumen
314
Tagesänderung
-0.60%
Monatsänderung
1.32%
6-Monatsänderung
2.58%
Jahresänderung
-0.92%
23 September, Dienstag
12:30
USD
Leistungsbilanz
Akt
Erw
$​-406.051 B
Vorh
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe
Akt
Erw
4.04 M
Vorh
4.01 M
14:00
USD
Tatsächliche Hausverkäufe m/m
Akt
Erw
-2.0%
Vorh
2.0%
16:35
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
2-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.641%