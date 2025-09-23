QuotazioniSezioni
BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

21.48 USD 0.13 (0.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSCX ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.48 e ad un massimo di 21.51.

Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.48 21.51
Intervallo Annuale
20.14 21.73
Chiusura Precedente
21.61
Apertura
21.50
Bid
21.48
Ask
21.78
Minimo
21.48
Massimo
21.51
Volume
314
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
1.32%
Variazione Semestrale
2.58%
Variazione Annuale
-0.92%
23 settembre, martedì
12:30
USD
Conto Corrente
Agire
Fcst
$​-406.051 B
Prev
$​-450.170 B
13:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti
Agire
Fcst
4.04 M
Prev
4.01 M
14:00
USD
Vendita di Case Esistenti m/m
Agire
Fcst
-2.0%
Prev
2.0%
16:35
USD
Discorso del Presidente della Fed Powell
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Asta di Banconote a 2 anni
Agire
Fcst
Prev
3.641%