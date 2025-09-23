Valute / BSCX
BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
21.48 USD 0.13 (0.60%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSCX ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.48 e ad un massimo di 21.51.
Segui le dinamiche di Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.48 21.51
Intervallo Annuale
20.14 21.73
- Chiusura Precedente
- 21.61
- Apertura
- 21.50
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Minimo
- 21.48
- Massimo
- 21.51
- Volume
- 314
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- 1.32%
- Variazione Semestrale
- 2.58%
- Variazione Annuale
- -0.92%
23 settembre, martedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $-406.051 B
- Prev
- $-450.170 B
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- 4.04 M
- Prev
- 4.01 M
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- -2.0%
- Prev
- 2.0%
16:35
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.641%