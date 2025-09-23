CotaçõesSeções
Moedas / BSCX
Voltar para Ações

BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

21.48 USD 0.13 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BSCX para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.48 e o mais alto foi 21.51.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
21.48 21.51
Faixa anual
20.14 21.73
Fechamento anterior
21.61
Open
21.50
Bid
21.48
Ask
21.78
Low
21.48
High
21.51
Volume
314
Mudança diária
-0.60%
Mudança mensal
1.32%
Mudança de 6 meses
2.58%
Mudança anual
-0.92%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
Transações Correntes
Atu.
Projeç.
$​-406.051 bilh
Prév.
$​-450.170 bilh
13:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas
Atu.
Projeç.
4.04 milh
Prév.
4.01 milh
14:00
USD
Vendas de Casas Usadas (Mensal)
Atu.
Projeç.
-2.0%
Prév.
2.0%
16:35
USD
Discurso de Powell, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 2 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.641%