BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
21.48 USD 0.13 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BSCX para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.48 e o mais alto foi 21.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
21.48 21.51
Faixa anual
20.14 21.73
- Fechamento anterior
- 21.61
- Open
- 21.50
- Bid
- 21.48
- Ask
- 21.78
- Low
- 21.48
- High
- 21.51
- Volume
- 314
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- 1.32%
- Mudança de 6 meses
- 2.58%
- Mudança anual
- -0.92%
23 setembro, terça-feira
12:30
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $-406.051 bilh
- Prév.
- $-450.170 bilh
13:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.04 milh
- Prév.
- 4.01 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -2.0%
- Prév.
- 2.0%
16:35
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.641%