BSCX
BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

21.48 USD 0.13 (0.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSCXの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり21.48の安値と21.51の高値で取引されました。

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.48 21.51
1年のレンジ
20.14 21.73
以前の終値
21.61
始値
21.50
買値
21.48
買値
21.78
安値
21.48
高値
21.51
出来高
314
1日の変化
-0.60%
1ヶ月の変化
1.32%
6ヶ月の変化
2.58%
1年の変化
-0.92%
23 9月, 火曜日
12:30
USD
経常収支
実際
期待
$​-406.051 B
$​-450.170 B
13:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
14:00
USD
中古住宅販売件数
実際
期待
4.04 M
4.01 M
14:00
USD
中古住宅販売件数前月比
実際
期待
-2.0%
2.0%
16:35
USD
FRB Powell議長発言
実際
期待
17:00
USD
2年債入札
実際
期待
3.641%