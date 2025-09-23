CotizacionesSecciones
Divisas / BSCX
BSCX: Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

21.48 USD 0.13 (0.60%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BSCX de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.48, mientras que el máximo ha alcanzado 21.51.

Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
21.48 21.51
Rango anual
20.14 21.73
Cierres anteriores
21.61
Open
21.50
Bid
21.48
Ask
21.78
Low
21.48
High
21.51
Volumen
314
Cambio diario
-0.60%
Cambio mensual
1.32%
Cambio a 6 meses
2.58%
Cambio anual
-0.92%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%