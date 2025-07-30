Валюты / ASC
ASC: Ardmore Shipping Corporation
13.24 USD 0.20 (1.53%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASC за сегодня изменился на 1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.85, а максимальная — 13.32.
Следите за динамикой Ardmore Shipping Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ASC
- Ardmore Shipping (ASC) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Are Transportation Stocks Lagging Ardmore Shipping (ASC) This Year?
- Zacks.com featured highlights include Post Holdings, BuildABear Workshop, Equity Bancshares, Ardmore Shipping and Sally Beauty
- 5 Must-Buy Efficient Stocks for Solid Gains Amid Volatility
- Here is What to Know Beyond Why Ardmore Shipping Corporation (ASC) is a Trending Stock
- Brokers Suggest Investing in Ardmore Shipping (ASC): Read This Before Placing a Bet
- Zacks Industry Outlook Highlights Dorian LPG, Ardmore Shipping Corporation and Euroseas
- Ardmore Shipping Corporation (ASC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- 3 Stocks to Bet on From the Prospering Shipping Industry
- Best Value Stocks to Buy for August 21st
- Earnings call transcript: Ardmore Shipping beats Q2 2025 earnings expectations
- Is Ardmore Shipping (ASC) Stock Undervalued Right Now?
- How Much Upside is Left in Ardmore Shipping (ASC)? Wall Street Analysts Think 25.55%
- Is It Worth Investing in Ardmore Shipping (ASC) Based on Wall Street's Bullish Views?
- All You Need to Know About Ardmore Shipping (ASC) Rating Upgrade to Strong Buy
- Ardmore Shipping: Undervalued, Underleveraged, And Ready For The Next Upcycle (NYSE:ASC)
- Is Ardmore Shipping (ASC) a Great Value Stock Right Now?
- New Strong Buy Stocks for August 1st
- Best Value Stocks to Buy for August 1st
- Ardmore Shipping: Strong Balance Sheet, Low Break-Even, And An Undervalued Opportunity
- Ardmore Shipping Corporation (ASC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ardmore Shipping stock price target raised to $13 at Evercore ISI on strong earnings
- Ardmore (ASC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Is Ardmore Shipping (ASC) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
Дневной диапазон
12.85 13.32
Годовой диапазон
8.32 18.79
- Предыдущее закрытие
- 13.04
- Open
- 12.97
- Bid
- 13.24
- Ask
- 13.54
- Low
- 12.85
- High
- 13.32
- Объем
- 851
- Дневное изменение
- 1.53%
- Месячное изменение
- 13.94%
- 6-месячное изменение
- 34.83%
- Годовое изменение
- -26.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.