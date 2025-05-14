Валюты / APGE
APGE: Apogee Therapeutics Inc
36.84 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APGE за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.28, а максимальная — 37.87.
Следите за динамикой Apogee Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APGE
- Apogee Therapeutics CMO sells $103,198 in stock
- Analysts postive on Nektar opportunity after Sanofi data
- InvestingPro Fair Value model captures 43% downside in Apogee Therapeutics
- Wall Street Analysts See a 152.41% Upside in Apogee Therapeutics Inc. (APGE): Can the Stock Really Move This High?
- Stifel reiterates Buy rating on Apogee Therapeutics stock amid positive AD data
- Apogee Therapeutics: Funding Supports Best-In-Class Ambitions In Atopic Dermatitis (APGE)
- Gold Falls 1%; ProKidney Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Jefferies raises Apogee Therapeutics stock price target to $96 on promising trial data
- Canaccord Genuity reaffirms Buy rating on Apogee Therapeutics stock after positive trial data
- Apogee Therapeutics stock maintains Buy rating at Citi after positive data
- Dow Dips 1%; Mustang Bio Shares Spike Higher - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Artelo Biosciences (NASDAQ:ARTL)
- Apogee Dives. But It Could Eventually Rival Sanofi's Biggest Moneymaker.
- Top 2 Health Care Stocks That May Plunge This Month - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Phibro Animal Health (NASDAQ:PAHC)
- Why Is Apogee Therapeutics Stock Soaring On Monday? - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE)
- Apogee stock soars after positive atopic dermatitis trial data
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Apogee’s atopic dermatitis drug shows strong efficacy in phase 2 trial
- Guggenheim reiterates Buy on Apogee Therapeutics stock ahead of key data
- Apogee Therapeutics stock maintains buy rating at Stifel ahead of data
- Apogee Therapeutics stock maintains buy rating ahead of key trial data
- Apogee Therapeutics to Participate at the Jefferies Global Healthcare Conference
- Stifel maintains Buy rating, $35 target on Apogee Therapeutics stock
- Canaccord maintains Buy on Apogee stock, $89 price target
Дневной диапазон
36.28 37.87
Годовой диапазон
26.20 63.36
- Предыдущее закрытие
- 36.86
- Open
- 36.77
- Bid
- 36.84
- Ask
- 37.14
- Low
- 36.28
- High
- 37.87
- Объем
- 808
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- -0.46%
- Годовое изменение
- -36.83%
