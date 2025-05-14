КотировкиРазделы
Валюты / ALLT
ALLT: Allot Ltd

9.41 USD 0.22 (2.39%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALLT за сегодня изменился на 2.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.04, а максимальная — 9.43.

Следите за динамикой Allot Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.04 9.43
Годовой диапазон
2.79 10.76
Предыдущее закрытие
9.19
Open
9.15
Bid
9.41
Ask
9.71
Low
9.04
High
9.43
Объем
729
Дневное изменение
2.39%
Месячное изменение
23.65%
6-месячное изменение
63.08%
Годовое изменение
216.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.