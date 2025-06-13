Валюты / AIRE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AIRE: reAlpha Tech Corp
1.27 USD 0.02 (1.55%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AIRE за сегодня изменился на -1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.33.
Следите за динамикой reAlpha Tech Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AIRE
- ReAlpha Tech ends acquisition of GTG Financial after payment terms unmet
- reAlpha Tech schedules annual meeting for October, sets proposal deadlines
- reAlpha Tech Corp reports 1,909% revenue growth in Q2 2025
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- reAlpha Tech Corp. closes $5 million registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- reAlpha Tech raises $5 million in registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- reAlpha Tech Corp. closes $2 million public offering
- reAlpha Tech stock tumbles after pricing $2 million public offering
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- reAlpha prices $2 million public offering at $0.15 per share
- reAlpha Tech Corp. enters waiver agreement with Streeterville Capital
- ReAlpha Tech receives redemption notice, plans share issuance to settle debt
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ReAlpha Tech receives Nasdaq notice for non-compliance with market value rule
- reAlpha Expands Homebuying Platform into Texas, Marking First Step in National Realty Rollout
Дневной диапазон
1.15 1.33
Годовой диапазон
0.14 4.48
- Предыдущее закрытие
- 1.29
- Open
- 1.28
- Bid
- 1.27
- Ask
- 1.57
- Low
- 1.15
- High
- 1.33
- Объем
- 7.535 K
- Дневное изменение
- -1.55%
- Месячное изменение
- 225.64%
- 6-месячное изменение
- 16.51%
- Годовое изменение
- 0.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.