AIRE: reAlpha Tech Corp
1.12 USD 0.13 (10.40%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AIREの今日の為替レートは、-10.40%変化しました。日中、通貨は1あたり1.05の安値と1.30の高値で取引されました。
reAlpha Tech Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
AIRE News
- ReAlpha Tech ends acquisition of GTG Financial after payment terms unmet
- reAlpha Tech schedules annual meeting for October, sets proposal deadlines
- reAlpha Tech Corp reports 1,909% revenue growth in Q2 2025
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- reAlpha Tech Corp. closes $5 million registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- reAlpha Tech raises $5 million in registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- reAlpha Tech Corp. closes $2 million public offering
- reAlpha Tech stock tumbles after pricing $2 million public offering
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- reAlpha prices $2 million public offering at $0.15 per share
- reAlpha Tech Corp. enters waiver agreement with Streeterville Capital
- ReAlpha Tech receives redemption notice, plans share issuance to settle debt
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ReAlpha Tech receives Nasdaq notice for non-compliance with market value rule
- reAlpha Expands Homebuying Platform into Texas, Marking First Step in National Realty Rollout
1日のレンジ
1.05 1.30
1年のレンジ
0.14 4.48
- 以前の終値
- 1.25
- 始値
- 1.29
- 買値
- 1.12
- 買値
- 1.42
- 安値
- 1.05
- 高値
- 1.30
- 出来高
- 11.915 K
- 1日の変化
- -10.40%
- 1ヶ月の変化
- 187.18%
- 6ヶ月の変化
- 2.75%
- 1年の変化
- -11.81%
