Valute / AIRE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
AIRE: reAlpha Tech Corp
0.99 USD 0.13 (11.61%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AIRE ha avuto una variazione del -11.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.76 e ad un massimo di 1.16.
Segui le dinamiche di reAlpha Tech Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRE News
- ReAlpha Tech ends acquisition of GTG Financial after payment terms unmet
- reAlpha Tech schedules annual meeting for October, sets proposal deadlines
- reAlpha Tech Corp reports 1,909% revenue growth in Q2 2025
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- reAlpha Tech Corp. closes $5 million registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- reAlpha Tech raises $5 million in registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- reAlpha Tech Corp. closes $2 million public offering
- reAlpha Tech stock tumbles after pricing $2 million public offering
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- reAlpha prices $2 million public offering at $0.15 per share
- reAlpha Tech Corp. enters waiver agreement with Streeterville Capital
- ReAlpha Tech receives redemption notice, plans share issuance to settle debt
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ReAlpha Tech receives Nasdaq notice for non-compliance with market value rule
- reAlpha Expands Homebuying Platform into Texas, Marking First Step in National Realty Rollout
Intervallo Giornaliero
0.76 1.16
Intervallo Annuale
0.14 4.48
- Chiusura Precedente
- 1.12
- Apertura
- 1.15
- Bid
- 0.99
- Ask
- 1.29
- Minimo
- 0.76
- Massimo
- 1.16
- Volume
- 15.766 K
- Variazione giornaliera
- -11.61%
- Variazione Mensile
- 153.85%
- Variazione Semestrale
- -9.17%
- Variazione Annuale
- -22.05%
21 settembre, domenica