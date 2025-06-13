QuotazioniSezioni
AIRE: reAlpha Tech Corp

0.99 USD 0.13 (11.61%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AIRE ha avuto una variazione del -11.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.76 e ad un massimo di 1.16.

Segui le dinamiche di reAlpha Tech Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.76 1.16
Intervallo Annuale
0.14 4.48
Chiusura Precedente
1.12
Apertura
1.15
Bid
0.99
Ask
1.29
Minimo
0.76
Massimo
1.16
Volume
15.766 K
Variazione giornaliera
-11.61%
Variazione Mensile
153.85%
Variazione Semestrale
-9.17%
Variazione Annuale
-22.05%
21 settembre, domenica