AIRE: reAlpha Tech Corp
0.93 USD 0.19 (16.96%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AIRE hat sich für heute um -16.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.76 bis zu einem Hoch von 1.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die reAlpha Tech Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AIRE News
- ReAlpha Tech ends acquisition of GTG Financial after payment terms unmet
- reAlpha Tech schedules annual meeting for October, sets proposal deadlines
- reAlpha Tech Corp reports 1,909% revenue growth in Q2 2025
- Crude Oil Rises Over 1%; Alphabet Earnings Top Estimates - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Tumbles 300 Points; Tesla Posts Downbeat Q2 Results - Community Health Sys (NYSE:CYH), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Vicor Shares Are Trading Higher By 39%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Abivax (NASDAQ:ABVX)
- reAlpha Tech Corp. closes $5 million registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.40%
- Nasdaq Falls Over 100 Points; Coca-Cola Posts Upbeat Earnings - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Fusion Fuel Green (NASDAQ:HTOO)
- US Stocks Mixed; General Motors Shares Fall After Q2 Results - Dragonfly Energy Hldgs (NASDAQ:DFLI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Why Medpace Shares Are Trading Higher By 45%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
- reAlpha Tech raises $5 million in registered direct offering
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.04%
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- reAlpha Tech Corp. closes $2 million public offering
- reAlpha Tech stock tumbles after pricing $2 million public offering
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- reAlpha prices $2 million public offering at $0.15 per share
- reAlpha Tech Corp. enters waiver agreement with Streeterville Capital
- ReAlpha Tech receives redemption notice, plans share issuance to settle debt
- Why Datadog Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ReAlpha Tech receives Nasdaq notice for non-compliance with market value rule
- reAlpha Expands Homebuying Platform into Texas, Marking First Step in National Realty Rollout
Tagesspanne
0.76 1.16
Jahresspanne
0.14 4.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.12
- Eröffnung
- 1.15
- Bid
- 0.93
- Ask
- 1.23
- Tief
- 0.76
- Hoch
- 1.16
- Volumen
- 14.016 K
- Tagesänderung
- -16.96%
- Monatsänderung
- 138.46%
- 6-Monatsänderung
- -14.68%
- Jahresänderung
- -26.77%
