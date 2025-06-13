KurseKategorien
AIRE: reAlpha Tech Corp

0.93 USD 0.19 (16.96%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AIRE hat sich für heute um -16.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.76 bis zu einem Hoch von 1.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die reAlpha Tech Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

AIRE News

Tagesspanne
0.76 1.16
Jahresspanne
0.14 4.48
Vorheriger Schlusskurs
1.12
Eröffnung
1.15
Bid
0.93
Ask
1.23
Tief
0.76
Hoch
1.16
Volumen
14.016 K
Tagesänderung
-16.96%
Monatsänderung
138.46%
6-Monatsänderung
-14.68%
Jahresänderung
-26.77%
