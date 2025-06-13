FiyatlarBölümler
Dövizler / AIRE
Geri dön - Hisse senetleri

AIRE: reAlpha Tech Corp

0.99 USD 0.13 (11.61%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AIRE fiyatı bugün -11.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.76 ve Yüksek fiyatı olarak 1.16 aralığında işlem gördü.

reAlpha Tech Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AIRE haberleri

Günlük aralık
0.76 1.16
Yıllık aralık
0.14 4.48
Önceki kapanış
1.12
Açılış
1.15
Satış
0.99
Alış
1.29
Düşük
0.76
Yüksek
1.16
Hacim
15.766 K
Günlük değişim
-11.61%
Aylık değişim
153.85%
6 aylık değişim
-9.17%
Yıllık değişim
-22.05%
21 Eylül, Pazar