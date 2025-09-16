Валюты / XAUEUR
XAUEUR: Gold vs Euro
3103.96 EUR 4.99 (0.16%)
Сектор: Товары Валюта прибыли: Euro
Стоимость XAUEUR за сегодня изменилась на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3091.39 EUR, а максимальная — 3114.22 EUR.
Следите за динамикой цен на Золото в Евро. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Золото в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3091.39 3114.22
Годовой диапазон
2361.92 3136.48
- Предыдущее закрытие
- 3108.95
- Open
- 3108.82
- Bid
- 3103.96
- Ask
- 3104.26
- Low
- 3091.39
- High
- 3114.22
- Объем
- 87.791 K
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 5.30%
- 6-месячное изменение
- 7.44%
- Годовое изменение
- 31.30%
17 сентября, среда
07:30
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
09:00
EUR
- Акт.
- 0.1%
- Прог.
- 0.2%
- Пред.
- 0.2%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.3%
- Прог.
- 2.3%
- Пред.
- 2.3%
09:00
EUR
- Акт.
- 2.0%
- Прог.
- 2.1%
- Пред.
- 2.1%
09:00
EUR
- Акт.
- 122.82
- Прог.
- Пред.
- 122.82
11:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
EUR
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.