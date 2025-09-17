Divisas / XAUEUR
XAUEUR: Gold vs Euro
3100.69 EUR 3.00 (0.10%)
Sector: Mercancías Divisa de beneficio: Euro
El coste de XAUEUR de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3082.29 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 3105.93 EUR.
Siga la dinámica de los precios en Oro en euros. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Oro en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XAUEUR News
- Forex Hoy - 18/09: Fed Adopta Postura Agresiva sobre Tipos
- Futures tick up after Fed cuts rates as anticipated - what’s moving markets
- Gold Forecast 18/09: Drops Ahead of the FOMC (Video)
- Gold prices slip from record levels as dollar rebounds after Fed cut
- Oro Hoy - Previsión 18/09: ¿Oportunidad de Compra o Alerta?
- Morning Bid: There are Fed weeks where decades happen
- Gold price in India: Rates on September 18
- Gold consolidates post-FOMC slide from record high amid USD recovery
- Gold scales record high after Fed rate cut
- Gold skyrockets as Fed cuts 25 bps, eyes further easing
- Gold price steadies as Fed decision, Powell press conference loom
- Don’t let gold’s record run distract you from silver’s ‘explosive potential’ right now
- S&P 500 at 6,600 may just be a ’pit-stop’ before continuing higher: Piper
- Análisis Oro Hoy 17/09: ¿Comprar o Vender Hoy? (Gráfico)
- Gold Analysis 17/09: Eyes Cautiously on U.S. Rate (Chart)
- Gold Price Forecast: XAU/USD drifts from record highs, $3.660 support on focus
- The Fed’s cutting while the economy’s growing: Buy more stocks, hold less cash, this bank says
- UBS says silver poised for all-time high as investors flock to precious metals
- Deutsche Bank raises 2026 gold forecast to $4,000 as bullion hits record highs
- Gold Slips From Record High Before Fed’s Rate Decision
- Gold Forecast 17/09: Continues to Look Strong (Video)
- Oro Hoy - Previsisón 17/09: ¿Seguirá Oro al Alza? (Gráficos)
- Forex Hoy - 17/09: Mercados se Estabilizan ante Reunión Fed
- Fed decision day arrives; General Mills to report - what’s moving markets
XAUEUR on the Community Forum
Rango diario
3082.29 3105.93
Rango anual
2361.92 3136.48
- Cierres anteriores
- 3097.69
- Open
- 3094.17
- Bid
- 3100.69
- Ask
- 3100.99
- Low
- 3082.29
- High
- 3105.93
- Volumen
- 75.152 K
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 5.19%
- Cambio a 6 meses
- 7.32%
- Cambio anual
- 31.16%
