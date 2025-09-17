Moedas / XAUEUR
XAUEUR: Gold vs Euro
3092.27 EUR 5.42 (0.17%)
Setor: Commodities Moeda de lucro: Euro
A taxa do XAUEUR para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3082.29 %ProfitCurrency% por %ContractSize% unidades e o mais alto foi 3108.64 %ProfitCurrency%.
Fique atualizado sobre a dinâmica de preços de Ouro em euros. Cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente às mudanças do mercado. Gráficos históricos mostram como o preço de Ouro mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Aplicativos de negociação para XAUEUR
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
Hephaestus is the god of artisans and blacksmiths from ancient Greek mythology. The advisor created for trading on the XAUEUR pair (gold/euro) corresponds to its image, it is hardworking and reliable as a god The strategy is based on patterns. This is a unique technology for entering a transaction when special conditions occur that are invisible to most ordinary traders and robots Hephaestus does not use dangerous trading systems (grid, martingale, doubling, etc.) The price of 399 USD is a promo
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
>>> MEGA SALE: 40% OFF! - Promo price: $95 / Regular price $159 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the market.
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper é um poderoso consultor especializado (EA) projetado para operar com OURO e seus diversos pares de moedas — incluindo XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Criado tanto para traders individuais quanto para profissionais de Prop Firms, este EA se destaca pela alta frequência de operações e ampla flexibilidade estratégica. Sua principal força está na negociação multi-moeda em todos os principais pares relacionados ao OURO, tornando-se uma solução de primeira linha para o mercado de metais pre
Xauren Sentinel Pro
Hasbi Dislen
Xauren Sentinel Pro – MT5 EA Algorítmico com Entrada Sniper | 4 Modos de Risco | Gestão de Risco Profissional | Tecnologia UltraSafe Eleve o seu trading com o Xauren Sentinel Pro! Experiência de trading algorítmico de nova geração no MetaTrader 5. Xauren Sentinel Pro é muito mais que um simples EA: foi desenvolvido para proteger seu capital com entradas sniper ultra-precisas e camadas avançadas de segurança. Ideal para iniciantes e traders experientes. Principais Características 4 Modos d
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Trago para vocês Don Hits, um especialista em negociação agressiva, é um sistema Multidirecional, cobre todos os tempos e todas as moedas, com controle de Drawdown esse sistema utiliza uma das minhas lógicas de Martingale com acompanhamento do que acontece em um tempo menor e em um tempo maior, também será decidido se é necessário intervir no Drawdown, sei que muitos não gostam do martin ou sistema edge porque estão acostumados a queimar contas, mas acredite que meus sistemas são diferentes, é
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
Compre não um backtest, mas um sistema de negociação real Live Signal Este preço é temporário durante a promoção e será aumentado em breve Restam apenas algumas cópias com o preço atual, o próximo preço é -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Este é o primeiro robô mais inteligente que negocia ouro ou XAU com pares completos como XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD e XAUCNH! Acompanho as notícias todos os dias e aproveito qualquer oportunidade
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Rectangle line Trade Execution Assistant Rectangle Line Trade Assistant EA Semi-Automated Trading Assistant IMPORTANT : On the main/purchased program a user can click on the Rectangle line and move/ drag it around the chart, by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Test
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Horizontal Line Trade Assistant EA Semi-Automated Trading Assistant IMPORTANT : On the main/purchased program a user can click on the Horizontal line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart
Faixa diária
3082.29 3108.64
Faixa anual
2361.92 3136.48
- Fechamento anterior
- 3097.69
- Open
- 3094.17
- Bid
- 3092.27
- Ask
- 3092.57
- Low
- 3082.29
- High
- 3108.64
- Volume
- 155.602 K
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 4.91%
- Mudança de 6 meses
- 7.03%
- Mudança anual
- 30.80%
