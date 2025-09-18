Devises / XAUEUR
XAUEUR: Gold vs Euro
3137.39 EUR 45.86 (1.48%)
Secteur: Produits de base Devise de profit: Euro
Le cours de XAUEUR a changé de 1.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 3084.27 EUR et à un maximum de 3137.73 EUR.
Suivez la dynamique de Or vs. Euro. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Or a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Applications de Trading pour XAUEUR
Hephaestus EA
Evgenii Aksenov
Hephaestus is the god of artisans and blacksmiths from ancient Greek mythology. The advisor created for trading on the XAUEUR pair (gold/euro) corresponds to its image, it is hardworking and reliable as a god The strategy is based on patterns. This is a unique technology for entering a transaction when special conditions occur that are invisible to most ordinary traders and robots Hephaestus does not use dangerous trading systems (grid, martingale, doubling, etc.) The price of 399 USD is a promo
Forex Trend Hunter MT5
Gyunay Sali
4 (3)
>>> MEGA SALE: 40% OFF! - Promo price: $95 / Regular price $159 <<< - The promotion will end soon! Forex Trend Hunter Live Results: https://www.mql5.com/en/signals/2302404 Forex Trend Hunter is an entirely automated trading system for the MetaTrader 4 trading terminal, developed especially for the needs of ordinary forex traders, yet also used successfully by many professional traders. Forex Trend Hunter is perhaps the best trend-following and long-term profitable Forex robot on the market.
GoldEdge Scalper
Sahil Mukhtar
GoldenEdge Scalper est un conseiller expert (EA) puissant, conçu pour le trading de l’OR et de ses paires de devises associées — incluant XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP. Conçu pour les traders Forex individuels comme pour les professionnels de Prop Firm, cet EA se distingue par sa fréquence de trading élevée et sa flexibilité stratégique. Son principal atout réside dans sa capacité à gérer plusieurs devises liées à l’or, en faisant une solution de premier plan pour les marchés des métaux précieux. Pourq
Xauren Sentinel Pro
Hasbi Dislen
Xauren Sentinel Pro – MT5 EA Algorithmique Sniper Entry Ultime | 4 Modes de Risque | Gestion Pro des Risques | Technologie UltraSafe Passez à la vitesse supérieure avec Xauren Sentinel Pro ! L’expérience du trading algorithmique nouvelle génération sur MetaTrader 5. Xauren Sentinel Pro est bien plus qu’un simple EA : il s’adresse aux investisseurs soucieux de leur capital, avec des entrées sniper ultra-précises et une sécurité avancée. Parfait pour débutants et professionnels. Principales
Don Hits MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Je vous apporte Don frappe un expert en trading agressif, c'est un système multidirectionnel, il couvre tous les temps et toutes les devises, avec un contrôle Drawdown ce système utilise une de mes logiques Martingale avec un suivi de ce qui se passe dans un temps inférieur et dans un temps plus long, il sera également décidé s'il faut intervenir dans le Drawdown, je sais que beaucoup n'aiment pas le martin ou système Edge car ils sont habitués à graver des comptes, mais croyez-moi, mes système
GoldPulse AI MT5
Babak Alamdar
3.6 (48)
N'achetez pas un backtest, mais un véritable système de trading Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1480 $ Welcome to the GoldPulse AI Hey, I'm GoldPulse AI! Il s'agit du premier robot le plus intelligent qui négocie de l'or ou du XAU avec des paires complètes comme XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, XAUAUD, XAUJPY, XAUCHF, XAUSGD et XAUCNH ! Je regarde l’act
Rectangle line Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Rectangle line Trade Execution Assistant Rectangle Line Trade Assistant EA Semi-Automated Trading Assistant IMPORTANT : On the main/purchased program a user can click on the Rectangle line and move/ drag it around the chart, by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Test
Horizontal lines Trade Execution Assistant
Bakyt Kenzhebek
Horizontal Line Trade Assistant EA Semi-Automated Trading Assistant IMPORTANT : On the main/purchased program a user can click on the Horizontal line and change it to Buy or Sell, and drag by double clicking on it. Please keep in mind that this option is not available on demo version, due to some restrictions/limitations of Strategy Tester, some Object related operations are not available in the Strategy Tester. But, it will not prevent you from Testing, please drop an Object to chart
Range quotidien
3084.27 3137.73
Range Annuel
2361.92 3137.73
- Clôture Précédente
- 3091.53
- Ouverture
- 3089.96
- Bid
- 3137.39
- Ask
- 3137.69
- Plus Bas
- 3084.27
- Plus Haut
- 3137.73
- Volume
- 148.039 K
- Changement quotidien
- 1.48%
- Changement Mensuel
- 6.44%
- Changement à 6 Mois
- 8.59%
- Changement Annuel
- 32.71%
20 septembre, samedi