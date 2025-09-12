Валюты / SEKJPY
SEKJPY: Swedish Krona vs Japanese Yen
15.808 JPY 0.047 (0.30%)
Сектор: Валюта Базовая: Swedish Krona Валюта прибыли: Yen
Курс SEKJPY за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.789, а максимальная — 15.869.
Следите за динамикой Swedish Krona vs Japanese Yen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SEKJPY
- USD/JPY падает до недельного минимума в преддверии решения ФРС по процентной ставке, в центре внимания Банк Японии
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Като, Япония: рассмотрим меры по увеличению давления на Россию, будем координироваться с странами G7
- Японская иена не может определиться с направлением на фоне предстоящих решений центрального банка
- Япония, Хаяши: Токио доволен выполнением тарифного соглашения с США
- USD/JPY: ожидается торговля в диапазоне 147,20/148,15 - UOB Group
- USD торгуется с осторожностью, так как рынки ожидают заседания ФРС в среду - Scotiabank
- USD/JPY снижается к 147,30 на фоне падения доллара США, внимание на политику ФРС и Банка Японии
- USD/JPY Forecast 15/09: Fed Decision Looms (Chart)
- Японская иена застряла в диапазоне, так как трейдеры ожидают решений FOMC и Банка Японии
- Японская иена стабилизировалась около 147,50 на фоне роста ожиданий снижения ставок ФРС
- USD завершает неделю с широкими ростами – Scotiabank
- USD/JPY: более узкий диапазон 146,20/148,50 может быть достаточным для сдерживания цены - UOB Group
- JPY: Заявление с США подчеркивает отказ от манипуляций с валютным курсом – Commerzbank
Дневной диапазон
15.789 15.869
Годовой диапазон
13.495 15.897
- Предыдущее закрытие
- 15.85 5
- Open
- 15.80 3
- Bid
- 15.80 8
- Ask
- 15.83 8
- Low
- 15.78 9
- High
- 15.86 9
- Объем
- 8.085 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 1.97%
- 6-месячное изменение
- 5.95%
- Годовое изменение
- 11.95%
17 сентября, среда