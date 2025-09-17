KurseKategorien
SEKJPY: Swedish Krona vs Japanese Yen

15.718 JPY 0.089 (0.56%)
Sektor: Währung Basis: Swedish Krona Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von SEKJPY hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.673 bis zu einem Hoch von 15.833 gehandelt.

Verfolgen Sie die Swedish Krona vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
15.673 15.833
Jahresspanne
13.495 15.910
Vorheriger Schlusskurs
15.80 7
Eröffnung
15.75 3
Bid
15.71 8
Ask
15.74 8
Tief
15.67 3
Hoch
15.83 3
Volumen
34.384 K
Tagesänderung
-0.56%
Monatsänderung
1.39%
6-Monatsänderung
5.35%
Jahresänderung
11.32%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K