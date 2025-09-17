Währungen / SEKJPY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SEKJPY: Swedish Krona vs Japanese Yen
15.718 JPY 0.089 (0.56%)
Sektor: Währung Basis: Swedish Krona Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von SEKJPY hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.673 bis zu einem Hoch von 15.833 gehandelt.
Verfolgen Sie die Swedish Krona vs Japanese Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SEKJPY News
- USD extends post-FOMC gains – Scotiabank
- USD/JPY erholt sich von frühen Verlusten und steigt auf rund 148,00, während der US-Dollar weiter zulegt
- JPY: Hawkish BoJ surprise – ING
- Bank of Japan also sticks to the script – Commerzbank
- USD/JPY Forecast 19/09: Holds Firm Ahead of BoJ (Video)
- Ueda von der BoJ: Die lockeren geldpolitischen Bedingungen werden die Wirtschaft unterstützen
- BoJ's Ueda: Easy monetary conditions will support economy
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Japanischer Yen bleibt stabil nach Veröffentlichung der CPI-Daten, während der Fokus auf der BoJ-Politikentscheidung liegt
- Japanese Yen remains steady after CPI release as focus shifts to BoJ policy decision
- Japanischer Yen schwächt sich auf fast 148,00 vor dem Zinsentscheid der BoJ
- Japanese Yen weakens to near 148.00 ahead of BoJ rate decision
- Die BoJ wird voraussichtlich die Zinssätze beibehalten, bis sich die politische Situation in Japan klärt
- BoJ set to stand pat on rates until Japan’s political situation clarifies
- USD/JPY, EUR/JPY Outlook: BOJ Caution and Fed Signals K
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- Japanischer Yen unter Druck, während die Märkte auf die Entscheidung der BoJ und die japanischen VPI-Daten warten
- Japanese Yen under pressure as markets await BoJ decision and Japan CPI
- Japan Forex Today: Japanese Yen weakens ahead of BoJ decision
- Japanischer Yen weitet Rückschlag nach FOMC aus, während Händler auf das BoJ-Treffen warten
- Japanese Yen extends post-FOMC pullback as traders await BoJ meeting
- Japanischer Yen schwächt sich unter 147,00, da die Fed die Zinsen erstmals in diesem Jahr senkt
- Japanese Yen weakens below 147.00 as Fed cuts rate for first time this year
Tagesspanne
15.673 15.833
Jahresspanne
13.495 15.910
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.80 7
- Eröffnung
- 15.75 3
- Bid
- 15.71 8
- Ask
- 15.74 8
- Tief
- 15.67 3
- Hoch
- 15.83 3
- Volumen
- 34.384 K
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- 1.39%
- 6-Monatsänderung
- 5.35%
- Jahresänderung
- 11.32%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K