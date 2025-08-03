КотировкиРазделы
LTCEUR: Litecoin vs Euro

95.712 EUR 1.370 (1.41%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Litecoin Валюта прибыли: Euro

Стоимость LTCEUR за сегодня изменилась на -1.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.748 EUR, а максимальная — 98.893 EUR.

Следите за динамикой цен на Лайткоин (Litecoin) против Евро. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Лайткоин (Litecoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости LTCEUR

Дневной диапазон
91.748 98.893
Годовой диапазон
53.609 138.953
Предыдущее закрытие
97.082
Open
97.056
Bid
95.712
Ask
95.742
Low
91.748
High
98.893
Объем
110.978 K
Дневное изменение
-1.41%
Месячное изменение
-1.27%
6-месячное изменение
-20.92%
Годовое изменение
64.04%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.