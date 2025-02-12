КотировкиРазделы
LNKUSD: LNK vs US Dollar

23.428 USD 1.072 (4.38%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: LNK Валюта прибыли: US Dollar

Стоимость LNKUSD за сегодня изменилась на -4.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.254 USD, а максимальная — 24.884 USD.

Следите за динамикой цен на Chainlink (LINK) против Доллара США. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Chainlink (LINK) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
23.254 24.884
Годовой диапазон
9.858 30.909
Предыдущее закрытие
24.500
Open
24.502
Bid
23.428
Ask
23.458
Low
23.254
High
24.884
Объем
31.839 K
Дневное изменение
-4.38%
Месячное изменение
-0.40%
6-месячное изменение
74.35%
Годовое изменение
95.71%
