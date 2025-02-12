FiyatlarBölümler
LNKUSD: LNK vs US Dollar

23.428 USD 1.072 (4.38%)
Sektör: Kripto para Baz: LNK Kâr para birimi: US Dollar

LNKUSD fiyatı bugün -4.38% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 23.254 USD ve Yüksek fiyatı olarak 24.884 USD aralığında işlem gördü.

Chainlink vs ABD doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Chainlink fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
23.254 24.884
Yıllık aralık
9.858 30.909
Önceki kapanış
24.500
Açılış
24.502
Satış
23.428
Alış
23.458
Düşük
23.254
Yüksek
24.884
Hacim
31.839 K
Günlük değişim
-4.38%
Aylık değişim
-0.40%
6 aylık değişim
74.35%
Yıllık değişim
95.71%
21 Eylül, Pazar