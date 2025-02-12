CotationsSections
Devises / LNKUSD
Retour à Crypto-monnaies

LNKUSD: LNK vs US Dollar

23.428 USD 1.072 (4.38%)
Secteur: Crypto Monnaie Base: LNK Devise de profit: US Dollar

Le cours de LNKUSD a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 23.254 USD et à un maximum de 24.884 USD.

Suivez la dynamique de Chainlink (LINK) vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Chainlink (LINK) a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LNKUSD Nouvelles

Range quotidien
23.254 24.884
Range Annuel
9.858 30.909
Clôture Précédente
24.500
Ouverture
24.502
Bid
23.428
Ask
23.458
Plus Bas
23.254
Plus Haut
24.884
Volume
31.839 K
Changement quotidien
-4.38%
Changement Mensuel
-0.40%
Changement à 6 Mois
74.35%
Changement Annuel
95.71%
21 septembre, dimanche