Le cours de LNKUSD a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, il a été négocié à un minimum de 23.254 USD et à un maximum de 24.884 USD.

Suivez la dynamique de Chainlink (LINK) vs. Dollar US. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Chainlink (LINK) a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des prix par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.