통화 / LNKUSD
LNKUSD: LNK vs US Dollar
23.428 USD 1.072 (4.38%)
부문: 암호화폐 베이스: LNK 수익 통화: US Dollar
LNKUSD 가격이 당일 -4.38%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 23.254 USD와 고가 24.884 USD로 거래되었습니다
체인링크(LINK) vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 Chainlink(LINK) 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
23.254 24.884
년간 변동
9.858 30.909
- 이전 종가
- 24.500
- 시가
- 24.502
- Bid
- 23.428
- Ask
- 23.458
- 저가
- 23.254
- 고가
- 24.884
- 볼륨
- 31.839 K
- 일일 변동
- -4.38%
- 월 변동
- -0.40%
- 6개월 변동
- 74.35%
- 년간 변동율
- 95.71%
21 9월, 일요일