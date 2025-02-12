시세섹션
LNKUSD: LNK vs US Dollar

23.428 USD 1.072 (4.38%)
부문: 암호화폐 베이스: LNK 수익 통화: US Dollar

LNKUSD 가격이 당일 -4.38%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 23.254 USD와 고가 24.884 USD로 거래되었습니다

체인링크(LINK) vs 미국 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 Chainlink(LINK) 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
23.254 24.884
년간 변동
9.858 30.909
이전 종가
24.500
시가
24.502
Bid
23.428
Ask
23.458
저가
23.254
고가
24.884
볼륨
31.839 K
일일 변동
-4.38%
월 변동
-0.40%
6개월 변동
74.35%
년간 변동율
95.71%
21 9월, 일요일