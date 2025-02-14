Divisas / LNKUSD
LNKUSD: LNK vs US Dollar
23.428 USD 1.072 (4.38%)
Sector: Criptodivisa Básica: LNK Divisa de beneficio: US Dollar
El coste de LNKUSD de hoy ha cambiado un -4.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.254 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 24.884 USD.
Siga la dinámica de los precios en Chainlink (LINK) vs dólar estadounidense. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Chainlink (LINK) en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
23.254 24.884
Rango anual
9.858 30.909
- Cierres anteriores
- 24.500
- Open
- 24.502
- Bid
- 23.428
- Ask
- 23.458
- Low
- 23.254
- High
- 24.884
- Volumen
- 31.839 K
- Cambio diario
- -4.38%
- Cambio mensual
- -0.40%
- Cambio a 6 meses
- 74.35%
- Cambio anual
- 95.71%
21 septiembre, domingo