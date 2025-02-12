KurseKategorien
LNKUSD: LNK vs US Dollar

23.428 USD 1.072 (4.38%)
Sektor: Krypto-Währung Basis: LNK Gewinnwährung: US Dollar

Der Preis von LNKUSD hat sich heute um -4.38% geändert. Im Laufe des Tages wurde er vom Tief bei23.254 USD bis zum Hoch von 24.884 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die Dynamik von Chainlink (LINK) vs US Dollar. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf die Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Chainlink (LINK)-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Preistrends und -dynamiken nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
23.254 24.884
Jahresspanne
9.858 30.909
Vorheriger Schlusskurs
24.500
Eröffnung
24.502
Bid
23.428
Ask
23.458
Tief
23.254
Hoch
24.884
Volumen
31.839 K
Tagesänderung
-4.38%
Monatsänderung
-0.40%
6-Monatsänderung
74.35%
Jahresänderung
95.71%
21 September, Sonntag