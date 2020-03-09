Volume Channel Flow EA MT4

Volume Channel Flow EA MT4 — Профессиональный торговый робот M30
Умный советник для торговли по тренду на основе анализа объёма и канала

Volume Channel Flow EA — это профессиональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 4, который автоматически определяет рыночные тренды с помощью динамического ценового канала и выполняет сделки с интеллектуальным управлением рисками.

Разработанный для трейдеров, которые хотят использовать надёжную автоматическую торговлю, этот советник объединяет определение тренда, динамическое управление стоп-лоссом, защитный трейлинг-стоп и расширенное управление позициями в одной торговой системе.

Независимо от того, торгуете ли вы на Forex, золотом (XAUUSD), индексами или CFD, Volume Channel Flow EA обеспечивает дисциплинированное исполнение сделок при минимизации ненужных рисков.

Основные возможности

✔ Оптимизирован для таймфрейма M30 (30 минут)

✔ Полностью автоматическое открытие BUY и SELL сделок

✔ Определение тренда на основе динамического канала

✔ Автоматический динамический Stop Loss

✔ Интеллектуальный Trailing Stop

✔ Автоматическая защита безубытка (Break-Even)

✔ Расширенные фильтры управления рисками

✔ Защита от открытия дублирующих ордеров

✔ Дополнительная система усиления сигналов (опционально)

✔ Информационная панель в режиме реального времени

✔ Поддержка всплывающих уведомлений, Push-уведомлений и алертов

✔ Подходит для реальной торговли и тестирования стратегий

Торговая стратегия

Советник постоянно анализирует движение цены внутри динамического рыночного канала.

Когда происходит подтверждённый пробой, EA автоматически открывает сделку в направлении тренда, одновременно защищая позицию с помощью интеллектуального управления стоп-лоссом.

Система разработана для того, чтобы:

  • Следовать за сильными рыночными трендами

  • Снижать влияние эмоциональной торговли

  • Защищать капитал с помощью автоматического контроля рисков

  • Управлять сделками без необходимости ручного вмешательства

Рекомендуемые рынки

Валютные пары Forex

Золото (XAUUSD)

Серебро

Индексы

CFD

Рекомендуемый таймфрейм

M30 (30 минут)

Советник был специально оптимизирован для 30-минутного таймфрейма, чтобы обеспечивать стабильную и качественную генерацию торговых сигналов.

Важно — требуется историческая загрузка данных

⚠ Перед использованием советника необходимо загрузить минимум один полный год исторических данных M30.

Это крайне важно, поскольку Expert Advisor использует достаточный объём исторических данных для корректной инициализации расчётов динамического канала.

При недостаточном количестве исторических данных:

  • Сигналы могут появляться с задержкой.

  • Расчёты канала могут быть неточными.

  • Первоначальные результаты торговли могут быть менее эффективными.

Всегда позволяйте MetaTrader 4 полностью загрузить исторические данные перед установкой EA на график или запуском тестирования стратегии.

Почему стоит выбрать Volume Channel Flow EA?

В отличие от многих советников, которые используют фиксированные индикаторы, Volume Channel Flow EA адаптируется к изменяющимся рыночным условиям благодаря модели динамического канала и интеллектуальному управлению сделками.

Его цель — не просто открывать сделки, а профессионально управлять рисками на протяжении всего периода существования позиции.

В результате вы получаете более чистую, дисциплинированную и надёжную автоматизированную торговую систему.

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3.9 (20)
Эксперты
Депозит:  от 100 единиц депозита Торговые пары: Рекомендую валютные пары: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Торговый период:  Любой Счета: Следует использовать счета ECN-ECN.Pro с пятизначными котировками с умеренным размером (spread). Параметры: USING -  Выбор, торговли риск или фиксированный лот RISK/LOT -  Значение Риска Лота RESTORING_THE_BALANCE  - Восстановление баланса * HOW_THE_RESET_WINDOW - Сброс Глобальной переменной TAKE_PROFIT -  Устанавливаемая прибыль STOP_L
PointerX
Vasja Vrunc
Эксперты
PointerX основан на собственном осцилляторе и встроенных индикаторах (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) и работает независимо. Вы можете создавать собственные стратегии на основе PointerX . Теоретически возможны все стратегии, основанные на индикаторах, кроме мартингейла, арбитража, гридов, нейронных сетей или торговли новостями. PointerX включает в себя 2 набора индикаторов Управление всеми индикаторами Настраиваемый осциллятор Управление тейк-профитом Управление стоп-лоссом Управление сделками
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник MILCH COW HEDGE версии 1.12 работает прежде всего по стратегии хеджирования. Преимущество советника заключается в использовании любой возможности в любом направлении. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуется использовать на парах с высокой волатильностью валют, таких как GBPAUD, AUDCAD Тестирование советника за период с 01.01.2016 по 09.12.2016 показало удвоение счета четыре раза Интер
Wise Scalper
Ilya Fomin
Эксперты
Автоматическая торговая система, оптимизированная и готовая к использованию. Вход в сделку совершается в определенное время на спокойном рынке. При достижении определенных условий сделка закрывается. Как правило, это небольшая прибыль. Для контроля убытков используется SL. Советник рекомендуется использовать на валютных парах, рекомендуемый рабочий временной интервал m5. Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий в терминале. Для работы советни
Forebot
Marek Kvarda
Эксперты
Данный робот использует пользовательский скрытый осцилляторный индикатор, а также анализирует реакцию рынка. Он торгует в основном во время повышенной волатильности. Он работает при помощи нескольких отложенных ордеров с разными размерами лотов и активно модифицирует их позиции. Использует расширенное управление капиталом. Установка TradingMode позволяет также работать в соответствии с условиями FIFO. Показывает успешные результаты на различных рынках и различных таймфреймах. Наилучшие результат
Avato
Nikolaos Bekos
Эксперты
Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Эксперты
Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
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