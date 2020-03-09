Volume Channel Flow EA MT4

Volume Channel Flow EA MT4 – 专业级 M30 交易机器人

适用于 MetaTrader 4 的智能趋势跟踪 EA（Expert Advisor）

Volume Channel Flow EA 是一款专业的 MetaTrader 4 智能交易系统（MT4 EA）。它能通过动态价格通道自动识别市场趋势，并结合智能风险管理执行交易。

该 EA 专为追求稳定自动化交易的交易者而设计，将趋势检测、动态止损管理、移动止损保护以及高级持仓管理完美融为一体。

无论您是交易外汇、黄金（XAUUSD）、股指还是差价合约（CFD），Volume Channel Flow EA 都能提供纪律严明的交易执行，同时最大程度降低不必要的风险。

核心特色

  • 专为 M30（30分钟）时间框架优化

  • 全自动买入（BUY）与卖出（SELL）执行

  • 基于动态通道的趋势检测

  • 自动动态止损（Dynamic Stop Loss）

  • 智能移动止损（Trailing Stop）

  • 自动保本保护（Break-Even Protection）

  • 高级风险管理过滤器

  • 重复订单保护

  • 可选的信号增强系统

  • 实时信息数据仪表盘

  • 支持弹窗、推送通知及警报提醒

  • 适用于实盘交易与策略回测

交易策略

该 EA 会持续分析动态市场通道内的价格走势。当确认发生突破时，系统将顺应趋势自动开仓，并利用智能止损管理保护该笔持仓。

系统的设计宗旨：

  • 跟踪强劲的市场趋势

  • 减少情绪化交易

  • 通过自动化风险控制保护本金

  • 无需人工干预，全自动管理持仓

推荐交易品种

  • 外汇货币对

  • 黄金（XAUUSD）

  • 白银（XAGUSD）

  • 股票指数

  • 差价合约（CFDs）

推荐时间框架

  • M30（30分钟）

    该 EA 已针对 30 分钟图表进行了特别优化，以提供稳定且一致的信号生成。

重要提示 – 需要下载历史数据

在开始使用该 EA 之前，您必须下载至少一整年的 M30 历史数据。

这一点至关重要，因为该 EA 需要足够的历史数据来正确初始化其动态通道计算。

如果历史数据不足，可能会导致：

  • 交易信号延迟。

  • 通道计算不准确。

  • 影响初始交易表现。

在将 EA 挂载到图表或运行回测之前，请务必让 MetaTrader 4 完整下载历史数据。

为什么选择 Volume Channel Flow EA？

与许多依赖固定指标的 EA 不同，Volume Channel Flow EA 采用动态通道模型和智能交易管理，能够自适应不断变化的市场环境。

它的核心焦点不仅仅是“开仓”，而是在每笔持仓的整个生命周期中进行专业的风险管理。其结果是带来更干净、更有纪律且更可靠的自动化交易体验。

关键词

MT4 智能交易系统, MetaTrader 4 EA, 外汇机器人, 自动化交易, 黄金 EA, XAUUSD EA, 趋势跟踪 EA, M30 EA, 动态止损, 移动止损 EA, 保本 EA, 风险管理 EA, 外汇自动化, 交易机器人, MT4 交易脚本, 量化算法交易。


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顾问（Fortune）：您的外汇高频交易可靠工具 顾问Fortune设计用于任何时间段、任何货币对和任何经纪商服务器。其独特的交易系统使其成为交易者的多功能工具。为了获得最佳性能，建议使用流动性好的外汇货币对，保持低点差，并使用VPS。您可以从100美元的存款和0.01的手数开始使用。 主要特点和优势 高频交易 ：使用虚拟和真实止损两种交易选项。虚拟止损水平（止盈、止损和追踪止损）存储在顾问的内存中，对经纪商不可见。 历史测试 ：专家系统在所有时间段和货币对上进行单一设置测试。测试在真实经纪商账户上进行。 佣金和点差 ：如果账户中有佣金，应将其重新计算为点差等值，并填写在Commission字段中。减少佣金和点差可以提高交易效率。 延迟和设置 ：在设置止损、止盈和追踪止损时，应考虑经纪商和互联网渠道的延迟，以确保服务器能及时处理。在测试期间，可以调节点差并使用所有的ticks。 高频交易（HFT）的基础 高频交易（HFT）是一种使用先进技术在短时间内执行交易的算法交易形式。Fortune顾问实施了HFT策略，需要高速计算机和互联网连接。在低速计算机和互联网条件下无法成功使用该产品。
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
专家
This EA requires a broker having Market Execution (ECN, NDD, STP accounts), low spread, zero StopLevel (or close to such level), no commission if possible (as it influences on the profit amount). Order executin time should be measured in milliseconds, not minutes, requotes and slippage should not happen too often. Deposit: Minimum deposit is $50 (MinLot = 0.01) or $500 (MinLot = 0.1) Recommended currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD No Martingale / No grid / No a
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Gold Sniper MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
新年1个月活动：现价88美元，活动截止日期2026年5月30日，活动结束后恢复至500美元每月。 黄金狙击手智能交易系统（EA） 在真实交易中，亏损并不可怕，可怕的是亏损之后没有秩序、没有目标、没有纪律。 Recovery Profit Manager，正是为解决这一核心问题而生。 ⸻ 产品核心理念 本 EA 并不追求频繁交易，根据方向动态监控全自动开仓 在经历亏损之后，用“可量化、可控制”的盈利比例，帮助账户有计划地恢复与止盈。 这是一个结果导向型的盈利管理系统，而不是情绪化的手动判断工具。 ⸻ 适合谁使用？     •    使用 网格 / 对冲 / 高频 / 剥头皮 / 波段 EA 的交易者     •    经常遇到 前期亏损、后期盈利却无法有效落袋 的账户     •    希望让交易系统 更有纪律、更自动化、更稳定 的用户     •    多 EA、多品种同时运行，希望统一盈利回收规则的专业交易者 ⸻ 产品优势亮点 基于方向动态监控全自动开仓，亏损后的盈利百分比目标进行智能平仓 不再凭感觉“差不多就平”，而是用清晰、量化
Meat EA
Roman Kanushkin
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专家
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
专家
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
专家
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
PointerX
Vasja Vrunc
专家
PointerX is based on its own oscillator and built-in indicators (Pulser, MAi, Matsi, TCD, Ti, Pi) and operates independently. With PointerX you can create your own strategies . Theoretically all indicator based strategies are possible, but not martingale, arbitrage, grid, neural networks or news. PointerX includes 2 Indicator Sets All Indicator controls Adjustable Oscillator Take Profit controls Stop Loss controls Trades controls Margin controls Timer controls and some other useful operations. T
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
专家
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Wise Scalper
Ilya Fomin
专家
This is an optimized and ready-to-use automated trading system. A market entry is performed at a certain time on a quiet market. When certain conditions are met, a trade is closed. As a rule, a profit is small. The EA features SL to manage losses. The EA is recommended for use on currency pairs and M5 timeframe. Before using on a live account, it is recommended to test the EA in the strategy tester in the terminal. The EA operation requires a broker with minimum spread and minimum or no commissi
Forebot
Marek Kvarda
专家
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
专家
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
作者的更多信息
Dynamic Flow M30
Youssef Touil
指标
Dynamic Flow M30 – Smart Trend & Signal System for MT4 Professional Trading Indicator for the 30-Minute Timeframe Dynamic Flow M30 is a powerful MetaTrader 4 indicator specifically optimized for the M30 (30-minute) timeframe , designed to help traders identify trend direction, momentum shifts, and potential entry opportunities with precision and clarity. Built using a combination of adaptive volatility bands and EMA-based market flow analysis, this indicator automatically adjusts to changi
DynamicFlow EA 30 min
Youssef Touil
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DynamicFlow EA MT4 – 黄金 (M30) 自适应趋势跟踪 EA 交易系统 概述 DynamicFlow EA 是一款专为 MetaTrader 4 (MT4) 平台开发的专业趋势跟踪 EA (Expert Advisor)。它采用基于自适应通道（Bands）的算法来识别高概率的趋势反转，并通过先进的风控机制自动执行交易。 本 EA 旨在为寻求全自动交易解决方案的交易者提供服务，集成了智能信号生成、动态止损管理和专业的订单执行功能。 该版本已在 XAUUSD (黄金) 的 M30 时间周期上经过测试，在真实市场条件下展现出稳定且高效的性能。 适用平台 MetaTrader 4 (MT4) EA 智能交易系统 (Expert Advisor) 全自动交易 支持 ECN 经纪商 兼容 4 位数和 5 位数报价经纪商 推荐品种与周期 交易品种： 黄金 (XAUUSD) 推荐时间周期： M30（30 分钟） 本 EA 已针对黄金 (XAUUSD) M30 进行了专项测试与优化。 交易策略 DynamicFlow EA 基于自适应趋势跟踪系统，融合了以下核心技
Dynamic Trend Channel Ultimate
Youssef Touil
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Dynamic Trend Channel Ultimate for MT5 (M30) Professional Trend-Following & Smart Signal System Dynamic Trend Channel  is an advanced trend-following indicator designed specifically for the M30 timeframe on MetaTrader 5. It combines dynamic trend channels, adaptive volatility calculations, smart trend detection, trailing stop technology, and real-time signal generation to help traders identify high-probability market opportunities with greater confidence. Built around a dynamic EMA-based channel
DynamicFlow EA Adaptive Trend
Youssef Touil
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DynamicFlow EA MT5 – 黄金 (M30) 自适应趋势跟踪 EA 概述 DynamicFlow EA 是一款专门针对 MetaTrader 5 (MT5) 平台开发的下一代强大 Expert Advisor (EA)。它结合了自适应趋势跟踪算法与高级交易管理功能，能够自动识别并执行高概率的交易机会。 该 EA 利用动态波动率通道持续分析市场结构，使其在保持严格风险控制的同时，能够灵活适应不断变化的市场环境。 当前版本已在 XAUUSD (黄金) 的 M30 (30分钟) 时间周期上经过深度测试，表现出稳定可靠的性能。 支持平台 MetaTrader 5 (MT5) 全自动交易系统 (EA) 支持净额结算 (Netting) 及对冲 (Hedging) 账户 兼容 ECN 经纪商 具备 MT5 高速执行引擎 推荐品种与周期 推荐交易品种： XAUUSD (黄金) 推荐时间周期： M30 (30分钟) 本 EA 专门针对黄金 (XAUUSD) 的 M30 时间周期进行了测试与优化。 交易策略 DynamicFlow EA 采用基于以下要素的自适应市场结构
Volume Channel Flow EA
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Volume Channel Flow EA MT5 – 专业 M30 自动交易机器人 MetaTrader 5 专业趋势跟踪智能交易系统 Volume Channel Flow EA 是一款专业的 MetaTrader 5（MT5）智能交易系统（Expert Advisor，EA） ，能够通过动态价格通道自动识别市场趋势，并结合智能风险管理自动执行交易。 该 EA 专为希望实现稳定可靠自动化交易的交易者而设计，将趋势识别、动态止损、移动止损、保本保护以及高级仓位管理整合为一套完整的交易系统。 无论您交易 外汇（Forex） 、 黄金（XAUUSD） 、 白银 、 指数 还是 CFD 差价合约 ， Volume Channel Flow EA 都能够帮助您以纪律化的方式执行交易，同时最大限度降低不必要的交易风险。 主要功能 针对 M30（30 分钟） 时间周期优化 全自动执行 BUY（买入） 与 SELL（卖出） 交易 基于动态价格通道的趋势识别 自动动态止损（Dynamic Stop Loss） 智能移动止损（Trailing Stop） 自动保本保护（Bre
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