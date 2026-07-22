One Click Trade Manager MT5

One Click Trade Manager MT5

Key Features

  • One Click Buy & Sell
  • Close All Orders
  • Close Profit Orders
  • Close Loss Orders
  • Break Even
  • One Click Trailing Stop
  • Live Balance Display
  • Live Equity Display
  • Live Profit Display
  • Spread Display
  • Fast Order Execution
  • Easy-to-Use Trading Panel
  • Supports All MT5 Brokers
  • Optimized for Gold, Forex, Indices, and Crypto

Benefits

  • Faster trade execution
  • Better risk management
  • Simple and professional interface
  • Perfect for scalpers, intraday traders, and swing traders
  • Save time with one-click trading tools

Recommended Markets

  • XAUUSD (Gold)
  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • NAS100
  • US30
  • Crypto CFDs

Installation

  1. Copy the EA to the MT5 Experts folder.
  2. Restart MetaTrader 5.
  3. Enable Algo Trading.
  4. Attach the Trade Manager to any chart.
  5. Start trading with one-click execution.

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Seconds Chart - уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
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Vintega
Katkade Pavan Pandurang
Эксперты
Pass Your Prop Firm Challenges and Scale Funded Accounts with Institutional-Grade Discipline, Dynamic ATR Risk Management, and Precision EMA Trend Filtering. Vintega MT5 is an advanced, systematic trading robot engineered for professional traders, prop firm candidates, and automated strategy enthusiasts. Built from the ground up to conquer strict proprietary trading challenge rules, Vintega focuses on capital preservation, low drawdown, and consistent execution on Gold (XAUUSD) and major curr
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