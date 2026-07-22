One Click Trade Manager MT5
- 实用工具
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- 版本: 1.0
One Click Trade Manager MT5
Key Features
- One Click Buy & Sell
- Close All Orders
- Close Profit Orders
- Close Loss Orders
- Break Even
- One Click Trailing Stop
- Live Balance Display
- Live Equity Display
- Live Profit Display
- Spread Display
- Fast Order Execution
- Easy-to-Use Trading Panel
- Supports All MT5 Brokers
- Optimized for Gold, Forex, Indices, and Crypto
Benefits
- Faster trade execution
- Better risk management
- Simple and professional interface
- Perfect for scalpers, intraday traders, and swing traders
- Save time with one-click trading tools
Recommended Markets
- XAUUSD (Gold)
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- NAS100
- US30
- Crypto CFDs
Installation
- Copy the EA to the MT5 Experts folder.
- Restart MetaTrader 5.
- Enable Algo Trading.
- Attach the Trade Manager to any chart.
- Start trading with one-click execution.