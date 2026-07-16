[Описание] Dynamic Price Countdown — это незаменимый индикатор для MT5, который отображает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо рядом с текущей ценой. В отличие от статических таймеров, закрепленных в углах графика, этот индикатор динамически следует за движением цены в реальном времени. Это позволяет трейдерам полностью сосредоточиться на самой важной части графика и не упустить идеальный момент для входа в рынок. [Основные возможности] Динамическое следование за ценой: Таймер обратного отсчета автоматически следует за текущей ценой (Bid), сохраняя заданное вами расстояние. Плавный таймер без привязки к тикам: Использует внутренний 1-секундный таймер, чтобы обратный отсчет шел плавно и точно, даже в периоды низкой волатильности, когда тиков очень мало. Полная настройка: Настройте размер текста, цвет и точные смещения по осям X и Y, чтобы они идеально подходили для вашего графика и разрешения монитора. [Входные параметры] Font Size (Размер шрифта): Настройка размера текста обратного отсчета. Font Color (Цвет шрифта): Выбор цвета текста, подходящего к фону вашего графика. Shift Bars (Смещение по оси X): Количество баров для сдвига текста вправо от текущей активной свечи. Price Shift (Смещение по оси Y): Расстояние в пунктах (points) для сдвига текста по вертикали выше или ниже текущей цены.