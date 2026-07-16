Auto resistance support LINE

Название: Auto Multi Support & Resistance Pro - Умные линии поддержки и сопротивления





[Описание]

Хватит рисовать линии поддержки и сопротивления вручную! Позвольте алгоритму «Auto Multi Support & Resistance Pro» автоматически находить самые точные ключевые уровни для вашего скальпинга и дейтрейдинга. Индикатор идеально оптимизирован для коротких таймфреймов (M1, M5, M15) и высоковолатильных активов, таких как золото (XAUUSD) и индексы, где часто встречаются ложные пробои.





[Ключевые особенности]

1. Автоматическое построение нескольких линий: Автоматически рисует заданное вами количество наиболее значимых уровней поддержки и сопротивления.

2. Умный фильтр дистанции (Smart Distance Filter): Предотвращает наложение и скопление линий на узких участках рынка, сохраняя ваш график чистым и понятным.

3. Настраиваемая чувствительность: Изменяйте период поиска максимумов и минимумов в соответствии с вашим стилем торговли.

4. Сверхлегкая логика: Практически не потребляет ресурсы компьютера, что гарантирует полное отсутствие задержек (лагов) на графике.





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