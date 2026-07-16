Auto resistance support LINE

Название: Auto Multi Support & Resistance Pro - Умные линии поддержки и сопротивления

[Описание]
Хватит рисовать линии поддержки и сопротивления вручную! Позвольте алгоритму «Auto Multi Support & Resistance Pro» автоматически находить самые точные ключевые уровни для вашего скальпинга и дейтрейдинга. Индикатор идеально оптимизирован для коротких таймфреймов (M1, M5, M15) и высоковолатильных активов, таких как золото (XAUUSD) и индексы, где часто встречаются ложные пробои.

[Ключевые особенности]
1. Автоматическое построение нескольких линий: Автоматически рисует заданное вами количество наиболее значимых уровней поддержки и сопротивления.
2. Умный фильтр дистанции (Smart Distance Filter): Предотвращает наложение и скопление линий на узких участках рынка, сохраняя ваш график чистым и понятным.
3. Настраиваемая чувствительность: Изменяйте период поиска максимумов и минимумов в соответствии с вашим стилем торговли.
4. Сверхлегкая логика: Практически не потребляет ресурсы компьютера, что гарантирует полное отсутствие задержек (лагов) на графике.

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Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Count
Jeong Gyubeom
Утилиты
[Описание] Dynamic Price Countdown — это незаменимый индикатор для MT5, который отображает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо рядом с текущей ценой. В отличие от статических таймеров, закрепленных в углах графика, этот индикатор динамически следует за движением цены в реальном времени. Это позволяет трейдерам полностью сосредоточиться на самой важной части графика и не упустить идеальный момент для входа в рынок.  [Основные возможности]  Динамическое следование за ценой: Таймер обр
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