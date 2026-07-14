TradeDiscipliner

Хватит торговать на эмоциях. Пусть правила сами блокируют сделки.

TradeDiscipliner — торговая панель для MT5, принуждающая соблюдать правила

Вы и так знаете свои правила. Проблема в том, чтобы им следовать.

У вас есть стратегия. Вы знаете свой минимальный risk-reward. Вы знаете правила расчёта лота. Вы знаете, что не стоит открывать сделку после трёх убытков подряд.

И всё же — стоит свече резко дёрнуться, как все эти знания испаряются. Вы всё равно нажимаете BUY. Говорите себе: «только в этот раз». А потом смотрите, как сделка идёт против вас — именно так, как и предупреждали ваши же правила.

Это не проблема знаний. Это проблема исполнения. TradeDiscipliner создан именно для её решения.

Что такое TradeDiscipliner на самом деле

TradeDiscipliner — это не индикатор. Он не предсказывает цену и не генерирует торговые сигналы. Это торговая панель, принуждающая соблюдать правила, которая заменяет стандартную панель быстрой торговли MT5 на панель с одним простым и непреклонным условием:

Каждый пункт вашего чек-листа должен быть отмечен, прежде чем кнопки BUY или SELL вообще начнут что-либо делать.

Пропустите хотя бы один пункт — и кнопки визуально и функционально «мертвы». Никаких исключений, никакого «только в этот раз». Инструмент не знает ваших оправданий — он знает только, отмечены ли галочки.

Как на самом деле работает защита (и почему мы рассказываем технические детали)

Большинство «дисциплинарных» инструментов на рынке отслеживают ваш счёт уже после того, как сделка открыта, и закрывают её, если правило нарушено. Такой подход каждый раз незаметно стоит вам денег — небольшой кусочек спреда и проскальзывания, теряемый при каждой такой «коррекции».

TradeDiscipliner построен на двух уровнях, и мы хотим точно объяснить, что делает каждый из них:

Уровень 1 — сама панель (нулевая стоимость). Когда вы открываете сделку через собственные кнопки BUY/SELL TradeDiscipliner, а чек-лист не заполнен полностью, ордер вообще не отправляется брокеру. Сделка не открывается — значит, и закрывать нечего: ноль проскальзывания, ноль стоимости спреда, ноль риска.

Уровень 2 — страховочная сеть (для всего остального). MT5 позволяет отправлять ордера и другими путями — через стандартное окно ордера (F9), мобильное приложение или другого советника. TradeDiscipliner физически не может заблокировать эти двери (это невозможно ни для одного инструмента на MT5), но он активно следит за вашим счётом в фоновом режиме и принудительно закрывает любую позицию, открытую не через свою панель, пока правила не выполнены — как правило, в течение доли секунды. Поскольку это закрытие уже открытой позиции, а не блокировка, здесь возможно небольшое проскальзывание — как и у инструментов «постфактум», описанных выше. Это честный компромисс, связанный с архитектурой самой платформы MT5.

Коротко: используйте панель — и это не будет стоить вам ничего. Обойдёте её через другую дверь — TradeDiscipliner всё равно прикроет вас в течение мгновений, не вместо защиты, а в дополнение к ней.

Что входит в комплект

  • До 10 полностью настраиваемых правил — напишите свой чек-лист на любом языке, от «Risk-reward не ниже 1:1?» до «Проверил ли я календарь новостей?»
  • Шесть профессионально составленных правил уже встроены — трендовое подтверждение, risk-reward, согласованность тренда на нескольких таймфреймах, размер позиции, принятие риска убытка и финальная ручная проверка — готовы к использованию сразу или могут быть заменены на свои.
  • Редактируемый размер лота прямо в панели — введите значение или используйте кнопки ▲▼, с автоматическим округлением до шага лота вашего брокера.
  • Опциональные фиксированные Stop Loss / Take Profit (в пунктах) — задайте один раз, если хотите, чтобы каждая сделка через панель автоматически несла одинаковые параметры риска.
  • Автоматически подбираемая ширина панели — панель сама подстраивается под длину текста ваших правил, с возможностью ручной настройки при необходимости.
  • Сворачивание в один клик — сверните всю панель в компактную кнопку «My Rules +», когда нужен чистый график.
  • Память чек-листа в рамках сессии — отмеченные пункты сохраняются при смене таймфрейма или символа (чтобы мультитаймфреймовый анализ не заставлял всё перепроверять заново), но автоматически сбрасываются при перезапуске MT5 — так что вы никогда не торгуете сегодня по вчерашнему подтверждению.

⚙️ Важное примечание по настройке (прочитайте перед первым использованием)

Прежде чем TradeDiscipliner сможет отправлять или блокировать ордера, в MT5 должна быть включена «Алгоритмическая торговля» — как основная кнопка на панели инструментов терминала, так и отдельный флажок «Разрешить алгоритмическую торговлю» в свойствах самого советника (нажмите F7 на графике, чтобы проверить это). Это стандартное требование MT5 для любого советника, а не особенность именно TradeDiscipliner — без этого MT5 будет незаметно блокировать любой ордер, который пытается отправить панель, а также страховочную сеть Уровня 2, описанную выше.

Всё просто, если считать

Вспомните свою последнюю сделку, нарушившую правила. Не ту, где стратегия просто не сработала, — ту, где вы точно знали, что делать не стоит, и всё равно нажали кнопку.

TradeDiscipliner стоит меньше, чем спред на одном неудачном входе. Ему достаточно предотвратить хотя бы одну такую сделку, чтобы полностью окупиться. Всё, что после этого, — это деньги, оставшиеся на вашем счёте, а не у брокера.

Это инструмент дисциплины, а не гарантия прибыли

Скажем прямо: TradeDiscipliner не анализирует рынок, не предсказывает направление цены и не может сделать убыточную стратегию прибыльной. Он лишь гарантирует, что любая выбранная вами стратегия действительно соблюдается, сделка за сделкой, без права голоса у ваших эмоций. Если ваши правила хороши, их последовательное соблюдение — именно то, что превращает хорошую стратегию на бумаге в хороший результат на счёте.

Отказ от ответственности

TradeDiscipliner — это инструмент поддержки торговой дисциплины. Он не предоставляет торговых сигналов, не предсказывает направление рынка и не гарантирует прибыль, безошибочное исполнение ордеров или защиту от любого возможного способа входа в рынок. Торговля сопряжена с риском потерь, и любые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения — включая убытки от ордеров, открытых вне собственной панели TradeDiscipliner, — являются исключительно ответственностью пользователя. Разработчик не несёт ответственности за торговые убытки, технические сбои, проблемы исполнения на стороне брокера или любые иные последствия использования данного программного обеспечения. Используйте на свой страх и риск и всегда тщательно тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.

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Торговая панель для MetaTrader 5 — профессиональная торговля в один клик с графика и клавиатуры Мощная торговая панель для активного ручного трейдинга, которая позволяет открывать, сопровождать и закрывать сделки значительно быстрее и удобнее, чем стандартными средствами MetaTrader. Панель создана для тех, кто хочет получить полный контроль над позициями, ордерами, прибылью и торговыми сценариями в одном рабочем пространстве. Это не просто вспомогательная утилита. Это полноценный торговый интер
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
Утилиты
Скачать рабочую демо-версию Copy Cat More (Копи Кэт Мор) — копировщик сделок (Trade Copier) MT5 — это локальный копировщик сделок и полноценная система управления рисками и исполнения, созданная для современных торговых задач. От челленджей проп-фирм (prop firm) до управления личным портфелем — он адаптируется к любой ситуации благодаря сочетанию надёжного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает в обоих режимах — Мастер (Master, отправи
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
Утилиты
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.78 (23)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
Утилиты
Улучшите свои торговые сигналы с нашим продвинутым Telegram Bridge EA Пора захватить аудиторию обновлениями торговли в реальном времени — профессиональными и визуально привлекательными. Свяжитесь со мной, чтобы увидеть демо и получить пробную версию Мы значительно инвестировали в удобные функции, которые создают уникальный опыт для клиентов и провайдеров.  SIGNAL BRIDGE способен доставлять на 100% КОПИР-СОВМЕСТИМЫЕ СИГНАЛЫ для всех бизнес-кейсов, даже обходя логику Metatrader там, где другие EA
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (23)
Утилиты
Многофункциональная утилита: калькулятор лота, сеточные ордера, индикатор Price Action, менеджер ордеров, рассчёт R/R, и многое другое Демо-веpсия  |   Инструкция  |   Версия для MT4 Утилита не работает в тестере стратегий: вы можете скачать демо-версию ЗДЕСЬ , чтобы протестировать продукт перед покупкой. Напишите мне  если есть вопросы / идеи по улучшению / в случае найденного бага Упроситите и сделайте вашу торговлю быстрее, при этом расширяя стандартные возможности терминала. 1. Открытие но
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.6 (5)
Утилиты
Один советник, который должен работать у каждого трейдера MetaTrader, но у большинства его нет. Большинство счетов сливаются не потому, что стратегия была неправильной. Они сливаются потому, что в плохой момент трейдер позволил убытку расти, начал усредняться, оставил сделки на выходные, отдал рынку прибыльную неделю или забыл о дневном лимите проп-фирмы из-за одного неудачного клика. KT Equity Protector - это автоматический защитник, который не даст этому случиться. Установите его на один графи
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Prop Firm Shield
Kohei Tsujimoto
Утилиты
Prop Firm Shield watches your prop-firm account's daily loss and total drawdown in real time, warns you at 80%, and force-closes everything at 90% — before the firm's breach line ends your challenge. =====================================================  One bad day should not cost you your challenge. Prop firms disqualify an account the moment it breaches the maximum daily loss or the maximum total loss. While you trade, floating losses, commissions and swaps quietly add up — and many traders
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