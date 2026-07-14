Хватит торговать на эмоциях. Пусть правила сами блокируют сделки.

TradeDiscipliner — торговая панель для MT5, принуждающая соблюдать правила

Вы и так знаете свои правила. Проблема в том, чтобы им следовать.

У вас есть стратегия. Вы знаете свой минимальный risk-reward. Вы знаете правила расчёта лота. Вы знаете, что не стоит открывать сделку после трёх убытков подряд.

И всё же — стоит свече резко дёрнуться, как все эти знания испаряются. Вы всё равно нажимаете BUY. Говорите себе: «только в этот раз». А потом смотрите, как сделка идёт против вас — именно так, как и предупреждали ваши же правила.

Это не проблема знаний. Это проблема исполнения. TradeDiscipliner создан именно для её решения.

Что такое TradeDiscipliner на самом деле

TradeDiscipliner — это не индикатор. Он не предсказывает цену и не генерирует торговые сигналы. Это торговая панель, принуждающая соблюдать правила, которая заменяет стандартную панель быстрой торговли MT5 на панель с одним простым и непреклонным условием:

Каждый пункт вашего чек-листа должен быть отмечен, прежде чем кнопки BUY или SELL вообще начнут что-либо делать.

Пропустите хотя бы один пункт — и кнопки визуально и функционально «мертвы». Никаких исключений, никакого «только в этот раз». Инструмент не знает ваших оправданий — он знает только, отмечены ли галочки.

Как на самом деле работает защита (и почему мы рассказываем технические детали)

Большинство «дисциплинарных» инструментов на рынке отслеживают ваш счёт уже после того, как сделка открыта, и закрывают её, если правило нарушено. Такой подход каждый раз незаметно стоит вам денег — небольшой кусочек спреда и проскальзывания, теряемый при каждой такой «коррекции».

TradeDiscipliner построен на двух уровнях, и мы хотим точно объяснить, что делает каждый из них:

Уровень 1 — сама панель (нулевая стоимость). Когда вы открываете сделку через собственные кнопки BUY/SELL TradeDiscipliner, а чек-лист не заполнен полностью, ордер вообще не отправляется брокеру. Сделка не открывается — значит, и закрывать нечего: ноль проскальзывания, ноль стоимости спреда, ноль риска.

Уровень 2 — страховочная сеть (для всего остального). MT5 позволяет отправлять ордера и другими путями — через стандартное окно ордера (F9), мобильное приложение или другого советника. TradeDiscipliner физически не может заблокировать эти двери (это невозможно ни для одного инструмента на MT5), но он активно следит за вашим счётом в фоновом режиме и принудительно закрывает любую позицию, открытую не через свою панель, пока правила не выполнены — как правило, в течение доли секунды. Поскольку это закрытие уже открытой позиции, а не блокировка, здесь возможно небольшое проскальзывание — как и у инструментов «постфактум», описанных выше. Это честный компромисс, связанный с архитектурой самой платформы MT5.

Коротко: используйте панель — и это не будет стоить вам ничего. Обойдёте её через другую дверь — TradeDiscipliner всё равно прикроет вас в течение мгновений, не вместо защиты, а в дополнение к ней.

Что входит в комплект

До 10 полностью настраиваемых правил — напишите свой чек-лист на любом языке, от «Risk-reward не ниже 1:1?» до «Проверил ли я календарь новостей?»

— напишите свой чек-лист на любом языке, от «Risk-reward не ниже 1:1?» до «Проверил ли я календарь новостей?» Шесть профессионально составленных правил уже встроены — трендовое подтверждение, risk-reward, согласованность тренда на нескольких таймфреймах, размер позиции, принятие риска убытка и финальная ручная проверка — готовы к использованию сразу или могут быть заменены на свои.

— трендовое подтверждение, risk-reward, согласованность тренда на нескольких таймфреймах, размер позиции, принятие риска убытка и финальная ручная проверка — готовы к использованию сразу или могут быть заменены на свои. Редактируемый размер лота прямо в панели — введите значение или используйте кнопки ▲▼, с автоматическим округлением до шага лота вашего брокера.

— введите значение или используйте кнопки ▲▼, с автоматическим округлением до шага лота вашего брокера. Опциональные фиксированные Stop Loss / Take Profit (в пунктах) — задайте один раз, если хотите, чтобы каждая сделка через панель автоматически несла одинаковые параметры риска.

(в пунктах) — задайте один раз, если хотите, чтобы каждая сделка через панель автоматически несла одинаковые параметры риска. Автоматически подбираемая ширина панели — панель сама подстраивается под длину текста ваших правил, с возможностью ручной настройки при необходимости.

— панель сама подстраивается под длину текста ваших правил, с возможностью ручной настройки при необходимости. Сворачивание в один клик — сверните всю панель в компактную кнопку «My Rules +», когда нужен чистый график.

— сверните всю панель в компактную кнопку «My Rules +», когда нужен чистый график. Память чек-листа в рамках сессии — отмеченные пункты сохраняются при смене таймфрейма или символа (чтобы мультитаймфреймовый анализ не заставлял всё перепроверять заново), но автоматически сбрасываются при перезапуске MT5 — так что вы никогда не торгуете сегодня по вчерашнему подтверждению.

⚙️ Важное примечание по настройке (прочитайте перед первым использованием)

Прежде чем TradeDiscipliner сможет отправлять или блокировать ордера, в MT5 должна быть включена «Алгоритмическая торговля» — как основная кнопка на панели инструментов терминала, так и отдельный флажок «Разрешить алгоритмическую торговлю» в свойствах самого советника (нажмите F7 на графике, чтобы проверить это). Это стандартное требование MT5 для любого советника, а не особенность именно TradeDiscipliner — без этого MT5 будет незаметно блокировать любой ордер, который пытается отправить панель, а также страховочную сеть Уровня 2, описанную выше.

Всё просто, если считать

Вспомните свою последнюю сделку, нарушившую правила. Не ту, где стратегия просто не сработала, — ту, где вы точно знали, что делать не стоит, и всё равно нажали кнопку.

TradeDiscipliner стоит меньше, чем спред на одном неудачном входе. Ему достаточно предотвратить хотя бы одну такую сделку, чтобы полностью окупиться. Всё, что после этого, — это деньги, оставшиеся на вашем счёте, а не у брокера.

Это инструмент дисциплины, а не гарантия прибыли

Скажем прямо: TradeDiscipliner не анализирует рынок, не предсказывает направление цены и не может сделать убыточную стратегию прибыльной. Он лишь гарантирует, что любая выбранная вами стратегия действительно соблюдается, сделка за сделкой, без права голоса у ваших эмоций. Если ваши правила хороши, их последовательное соблюдение — именно то, что превращает хорошую стратегию на бумаге в хороший результат на счёте.

Отказ от ответственности

TradeDiscipliner — это инструмент поддержки торговой дисциплины. Он не предоставляет торговых сигналов, не предсказывает направление рынка и не гарантирует прибыль, безошибочное исполнение ордеров или защиту от любого возможного способа входа в рынок. Торговля сопряжена с риском потерь, и любые убытки, возникшие в результате использования данного программного обеспечения — включая убытки от ордеров, открытых вне собственной панели TradeDiscipliner, — являются исключительно ответственностью пользователя. Разработчик не несёт ответственности за торговые убытки, технические сбои, проблемы исполнения на стороне брокера или любые иные последствия использования данного программного обеспечения. Используйте на свой страх и риск и всегда тщательно тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте.