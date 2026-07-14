立即停止冲动交易，让你的规则亲自把关

TradeDiscipliner —— 为MT5打造的规则强制执行面板

你早就知道自己的交易规则，问题在于你做不到。

你有自己的策略，知道最低盈亏比要求，知道仓位大小该怎么算，也知道连续亏损三次后不该再开单。

可是——只要一根K线突然暴冲，这些道理瞬间烟消云散。你还是点下了BUY。你告诉自己"就这一次"。然后你眼睁睁看着这笔单子朝着你规则早就警告过的方向亏下去。

这不是知识问题，而是执行问题。TradeDiscipliner正是为了解决这一点而生。

TradeDiscipliner究竟是什么

TradeDiscipliner不是一款指标，它不预测价格，也不产生交易信号。它是一个规则强制执行下单面板，取代MT5默认的一键交易面板，只保留一个简单且不容商量的条件：

你清单上的每一条规则都必须勾选，BUY或SELL按钮才会真正生效。

只要漏勾一项，按钮就会在视觉和功能上完全"失效"。没有例外，也没有"就这一次"。这个工具不理会你的借口，它只认勾选框。

保护机制究竟是如何运作的（以及我们为何要坦白技术细节）

市面上大多数"纪律工具"的做法是：等你已经开仓之后才监控账户，一旦你违反规则就把仓位平掉。这种做法每次触发都会悄悄让你付出代价——一点点点差和滑点，在每一次"纠正"中被吃掉。

TradeDiscipliner采用双层结构，我们想准确说明每一层各自的作用：

第一层——面板本身（零成本）。 当你通过TradeDiscipliner自带的BUY/SELL按钮下单，而清单尚未勾选完整时，订单根本不会被发送到你的经纪商服务器。既然仓位从未开立，自然也就没有什么需要撤销的——零滑点、零点差成本、零风险敞口。

第二层——安全网（应对其他所有情况）。 MT5还允许订单从其他入口进入——比如平台自带的下单窗口（F9）、手机App，或者另一个EA。TradeDiscipliner无法从物理上锁住这些入口（在MT5上没有任何工具能做到这一点），但它会在后台持续监控你的账户，一旦发现有仓位并非通过自家面板开立、且规则尚未达成，就会立即强制平仓——通常在极短时间内完成。由于这是对一个已经开立的仓位进行平仓，而非事前阻止，所以可能会产生少量滑点，与前文提到的"事后补救型"工具类似。这是在MT5平台架构限制下，一个坦诚的取舍。

简而言之：通过面板下单，不会产生任何成本；万一从其他入口溜过去，TradeDiscipliner依然会在瞬间为你兜底——这不是取代第一层保护，而是它的补充。

产品实际包含的功能

最多可自定义10条个人交易规则 ——用任意语言写下你的清单，从"盈亏比是否达到1:1？"到"是否已查看财经日历？"

——用任意语言写下你的清单，从"盈亏比是否达到1:1？"到"是否已查看财经日历？" 内置6条专业撰写的规则 ，涵盖趋势确认、盈亏比、多周期趋势一致性、仓位规模、亏损接受度以及最后的人工再确认——开箱即用，也可随时替换为你自己的内容。

，涵盖趋势确认、盈亏比、多周期趋势一致性、仓位规模、亏损接受度以及最后的人工再确认——开箱即用，也可随时替换为你自己的内容。 可直接在面板中编辑手数 ——手动输入或使用▲▼按钮调整，并自动按经纪商允许的最小手数步长取整。

——手动输入或使用▲▼按钮调整，并自动按经纪商允许的最小手数步长取整。 可选的固定止损/止盈 （以点数设置）——设置一次，即可让每笔面板下单自动携带相同的风险参数。

（以点数设置）——设置一次，即可让每笔面板下单自动携带相同的风险参数。 自动适配的面板宽度 ——面板会根据规则文字长度自动调整宽度，也可手动微调。

——面板会根据规则文字长度自动调整宽度，也可手动微调。 一键收起 ——随时将整个面板收起为一个简洁的"My Rules +"按钮，还你一个干净的图表界面。

——随时将整个面板收起为一个简洁的"My Rules +"按钮，还你一个干净的图表界面。 会话级清单记忆——切换周期或品种时，已勾选的状态不会丢失（多周期分析因此无需重新逐项确认），但每次重启MT5后会自动清零——确保你永远不会用昨天的确认，交易今天的行情。

⚙️ 一次性设置提示（首次使用前请务必阅读）

在TradeDiscipliner能够发送或拦截任何订单之前，你必须先在MT5中启用"算法交易"权限——既包括终端工具栏上的总开关，也包括EA自身属性中单独的"允许算法交易"复选框（在图表上按F7即可查看）。这是MT5对所有EA的通用要求，并非TradeDiscipliner特有的限制——如果未启用，MT5会在不提示的情况下，静默拦截面板尝试发送的所有订单，也包括上文提到的第二层安全网机制。

这笔账很好算

回想一下你上一次违反规则的交易。不是那种"策略本身失误"的单子，而是那种你明明知道不该做、却还是点了下去的单子。

TradeDiscipliner的价格，比一次糟糕入场所损失的点差还要低。它只需要拦下一次这样的交易，就已经回本。在那之后省下的每一分钱，都留在了你的账户里，而不是流向了经纪商。

这是一款纪律工具，不是盈利保证

坦白说：TradeDiscipliner不分析行情，不预测方向，也无法让一个亏损策略变得盈利。它所做的，只是确保你所选择的任何策略都能真正被逐笔执行到位，不给情绪任何投票权。如果你的规则本身是有效的，持续严格执行，正是把"纸面上的好策略"变成"账户里的好结果"的关键。

免责声明

TradeDiscipliner是一款交易纪律辅助工具。它不提供交易信号，不预测市场方向，也不保证盈利、执行零失误，或对所有可能的下单方式提供保护。所有交易均存在亏损风险，因使用本软件而产生的任何损失——包括因通过TradeDiscipliner自带面板以外的方式下单所导致的损失——均由用户自行承担全部责任。开发者对因使用本软件而产生的交易损失、技术故障、经纪商侧执行问题或任何其他后果不承担任何责任。请自行承担风险使用本产品，并务必在实盘使用前于模拟账户上进行充分测试。