KT Equal Highs Lows MT4
- Индикаторы
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KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONSKeenbase Trading разрабатывает профессиональные индикаторы и советники (Expert Advisors) для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, помогая трейдерам принимать более взвешенные торговые решения.
- Версия: 1.11
- Активации: 10
KT Equal Highs & Equal Lows определяет участки, где цена сформировала два или более swing high или swing low на одном уровне, и отмечает их как пулы ликвидности. Equal highs содержат buy-side liquidity, equal lows содержат sell-side liquidity, и именно к таким уровням цена часто тянется перед разворотом.
Индикатор подтверждает свинги только на закрытых барах, поэтому уровни не перерисовываются. Он объединяет близко расположенные свинги в один пул, оценивает каждый уровень по шкале от 0 до 100, чтобы вы сразу видели, какие зоны действительно важны, и отслеживает статус каждого пула: активен, снят sweep или пробит. Работает на любом символе и таймфрейме.
Возможности
- Определяет Equal Highs (EQH) и Equal Lows (EQL) по подтвержденным swing-точкам.
- Подтверждение по закрытым барам, без перерисовки.
- ATR-толеранс, который адаптирует поиск равных уровней под каждый символ и таймфрейм.
- Объединяет близкие свинги в один пул ликвидности по средней цене.
- Liquidity Strength Score от 0 до 100 с метками weak / moderate / strong / MAJOR POOL.
- Отличает wick sweep от уверенного пробоя закрытием, с отдельной визуализацией для каждого сценария.
- Отмечает buy-side (BSL) и sell-side (SSL) sweeps.
- Показывает затененные зоны ликвидности вокруг каждого пула.
- Выводит подписи на графике с количеством касаний, оценкой и силой уровня.
- Фильтр минимального score скрывает слабые пулы и помогает держать график чистым.
- Оповещения о новых пулах и sweep, включая pop-up и push-уведомления.
Как использовать
Equal highs выше текущей цены являются пулами buy-side liquidity; equal lows ниже цены являются пулами sell-side liquidity. Используйте score для приоритизации: MAJOR POOL намного вероятнее станет целью цены, чем слабый уровень с двумя касаниями.
Следите за реакцией цены, когда она подходит к пулу:
- Sweep — прокол уровня тенью с закрытием обратно внутри зоны. Это означает, что ликвидность была снята без принятия цены за уровнем. Многие трейдеры рассматривают такой сценарий как возможный сигнал к развороту, особенно на уровне старшего таймфрейма.
- Break — уверенное закрытие за уровнем. Это означает, что пул отработан, а цена принята за его пределами.
На старших таймфреймах equal highs и equal lows обычно выглядят чище всего. Индикатор отображает структуру ликвидности; он не является самостоятельным сигналом на покупку или продажу и лучше всего работает вместе с вашим анализом market structure, сессионного времени и торгового bias.
Параметры
Detection
- Swing Strength: количество свечей с каждой стороны, необходимое для подтверждения свинга
- Equality Tolerance (ATR): насколько близко должны быть расположены два high или low, чтобы считаться равными
- Minimum Quality Score: скрывает пулы с оценкой ниже заданного значения
Display
- Show Liquidity Zones: затененная зона вокруг каждого пула
- Show Sweep Markers: стрелки и подписи для sweep
- Show Labels: текст с количеством касаний, score и силой уровня
- Equal High Color / Equal Low Color: цвета активных уровней
Alerts
- Enable Alerts: главный переключатель оповещений
- Alert On New Liquidity Pool
- Alert On Liquidity Sweep
- Send Push Notifications