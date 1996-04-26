KT Equal Highs Lows MT4

KT Equal Highs & Equal Lows определяет участки, где цена сформировала два или более swing high или swing low на одном уровне, и отмечает их как пулы ликвидности. Equal highs содержат buy-side liquidity, equal lows содержат sell-side liquidity, и именно к таким уровням цена часто тянется перед разворотом.

Индикатор подтверждает свинги только на закрытых барах, поэтому уровни не перерисовываются. Он объединяет близко расположенные свинги в один пул, оценивает каждый уровень по шкале от 0 до 100, чтобы вы сразу видели, какие зоны действительно важны, и отслеживает статус каждого пула: активен, снят sweep или пробит. Работает на любом символе и таймфрейме.

Возможности

  • Определяет Equal Highs (EQH) и Equal Lows (EQL) по подтвержденным swing-точкам.
  • Подтверждение по закрытым барам, без перерисовки.
  • ATR-толеранс, который адаптирует поиск равных уровней под каждый символ и таймфрейм.
  • Объединяет близкие свинги в один пул ликвидности по средней цене.
  • Liquidity Strength Score от 0 до 100 с метками weak / moderate / strong / MAJOR POOL.
  • Отличает wick sweep от уверенного пробоя закрытием, с отдельной визуализацией для каждого сценария.
  • Отмечает buy-side (BSL) и sell-side (SSL) sweeps.
  • Показывает затененные зоны ликвидности вокруг каждого пула.
  • Выводит подписи на графике с количеством касаний, оценкой и силой уровня.
  • Фильтр минимального score скрывает слабые пулы и помогает держать график чистым.
  • Оповещения о новых пулах и sweep, включая pop-up и push-уведомления.

Как использовать

Equal highs выше текущей цены являются пулами buy-side liquidity; equal lows ниже цены являются пулами sell-side liquidity. Используйте score для приоритизации: MAJOR POOL намного вероятнее станет целью цены, чем слабый уровень с двумя касаниями.

Следите за реакцией цены, когда она подходит к пулу:

  • Sweep — прокол уровня тенью с закрытием обратно внутри зоны. Это означает, что ликвидность была снята без принятия цены за уровнем. Многие трейдеры рассматривают такой сценарий как возможный сигнал к развороту, особенно на уровне старшего таймфрейма.
  • Break — уверенное закрытие за уровнем. Это означает, что пул отработан, а цена принята за его пределами.

На старших таймфреймах equal highs и equal lows обычно выглядят чище всего. Индикатор отображает структуру ликвидности; он не является самостоятельным сигналом на покупку или продажу и лучше всего работает вместе с вашим анализом market structure, сессионного времени и торгового bias.

Параметры

Detection

  • Swing Strength: количество свечей с каждой стороны, необходимое для подтверждения свинга
  • Equality Tolerance (ATR): насколько близко должны быть расположены два high или low, чтобы считаться равными
  • Minimum Quality Score: скрывает пулы с оценкой ниже заданного значения

Display

  • Show Liquidity Zones: затененная зона вокруг каждого пула
  • Show Sweep Markers: стрелки и подписи для sweep
  • Show Labels: текст с количеством касаний, score и силой уровня
  • Equal High Color / Equal Low Color: цвета активных уровней

Alerts

  • Enable Alerts: главный переключатель оповещений
  • Alert On New Liquidity Pool
  • Alert On Liquidity Sweep
  • Send Push Notifications

KT Equal Highs & Equal Lows дает вам чистую, неперерисовывающуюся карту buy-side и sell-side liquidity, где каждый пул оценивается и отслеживается с момента формирования до момента sweep или пробоя. Скачайте индикатор, добавьте его на графики и увидьте, куда цена с большей вероятностью будет тянуться дальше.
Рекомендуем также
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
Индикаторы
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу текущ
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Price Magnets
Ivan Simonika
Индикаторы
Price Magnet — Индикатор зон плотности цены и уровней притяжения Price Magnet — это профессиональный аналитический инструмент, который определяет ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе статистической плотности распределения цены (Price Density). Индикатор анализирует заданный исторический период и находит ценовые значения, на которых рынок находился дольше всего. Эти зоны выступают в роли «магнитов» — они притягивают цену или служат фундаментом для разворота. В отличие от стандартны
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
Berg Supertrend
Mark Thimoty Evangelista
Индикаторы
BERG Supertrend Indicator  Developed by Berg Traders   New Telegram Channel for updates:  https://t.me/berg_traders Overview The Berg Supertrend indicator is a custom technical analysis tool that helps traders identify potential trend reversals and market trends based on the Average True Range (ATR) and price movements. Designed for versatility and user-friendliness, the indicator offers a range of customization options, including notification settings for desktop, email, and mobile alerts. Key
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Индикаторы
Данный индикатор создан для поиска предполагаемых разворотных точек цены символа. В его работе используется небольшой разворотный свечной паттерн в совокупности с фильтром экстремумов. Индикатор не перерисовывается! В случае отключения фильтра экстремумов, индикатор показывает все точки, в которых есть паттерн. В случае включения фильтра экстремумов, работает условие – если в истории на Previous bars 1 свечей назад, были более высокие свечки и они дальше чем свеча Previous bars 2 – то тогда тако
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекупл
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals MT4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенны
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Индикаторы
Суть данного индикатора - анализ и предсказание котировок с помощью преобразования Фурье. Индикатор раскладывает ряд цен на гармоники и вычисляет их продукт на следующих барах. Вы можете использовать индикатор как самостоятельный продукт, однако для улучшения качества предсказания создан другой, родственный индикатор -  FreqoMaster  - который вызывает FreqoMeterForecast в качестве движка и объединяет результаты работы нескольких экземпляров FreqoMeterForecast для различных частотных диапазонов.
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Индикаторы
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
ADX Multicurrency Scanner MT4
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Мультивалютный сканер Среднего Направленного Индекса(ADX) MT4 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для анализа нескольких валютных пар одновременно. Он приносит пользу трейдерам, стремящимся улучшить процесс принятия решений, предоставляя сигналы в реальном времени на основе Среднего Направленного Индекса, что позволяет эффективно анализировать рыночные тренды. Этот инструмент упрощает торговый процесс, облегчая определение силы тренда и направленного движения, что делает его ва
Pin Bars
Yury Emeliyanov
4.83 (6)
Индикаторы
Основное назначение: "Pin Bars" предназначен для автоматического обнаружения пин-баров на графиках финансовых рынках. Пин-бар – это свеча с характерным телом и длинным хвостом, которая может сигнализировать о развороте тренда или коррекции. Принцип работы: Индикатор анализирует каждую свечу на графике, определяя размер тела, хвоста и носа свечи. При обнаружении пин-бара, соответствующего заранее определенным параметрам, индикатор отмечает его на графике стрелкой вверх или вниз, в зависимости от
FREE
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Harmonic Shark
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн Акула согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования фигура отображает
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (3)
Индикаторы
PPR and Engulfing – это уникальный технический индикатор, разработанный для выявления паттернов "PPR" и "Поглощение" на валютных графиках торговой платформы MetaTrader 4 (MT4). Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа и выхода из рынка. Основные особенности: Автоматическое обнаружение паттернов : Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR и Поглощение стрелками на графике. Визуальные сигналы :
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
Индикаторы
Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Индикатор Double HMA MTF Light совмещает на одном графике два таймфрейма. HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Индикатор распространяется свободно и не имеет звуковых сигналов и сообщений. Основная его функция – это визуализация ценовых движений. Если вам нужны продвинутые функциональные возможности мультитаймфреймного индикатора HMA (информация о пок
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
FREE
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Quantum Balance — это современный стрелочный индикатор, который определяет ключевые точки разворота цены на рынке с высокой точностью. Он основан на сочетании WPR (Williams %R) и RSI (Relative Strength Index), что позволяет выявлять моменты перекупленности/перепроданности и входить в сделки в точках максимального потенциала. Индикатор анализирует динамику цены и рыночные условия, создавая сигналы только при совпадении нескольких подтверждающих факторов. Это снижает количество ложных сигналов и
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Индикаторы
Индикатор TMA AI Bands основан на Треугольной скользящей средней (TMA) с динамическими верхними и нижними полосами и четкими стрелками покупки/продажи, нанесенными непосредственно на график. Он оснащен интегрированным ИИ для адаптивной оптимизации и гарантирует отсутствие перерисовки, предоставляя точные сигналы разворота при касании цены полос. * Пары: работает со всеми валютными парами * Рекомендуемые таймфреймы: D1 / W1 / MN * Настраиваемые внешние переменные:   * TimeFrame – период расч
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
KT Stoch Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Дивергенция — это один из важных сигналов, указывающих на возможный разворот цены на рынке. KT Stoch Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции между ценой и стохастическим осциллятором. Ограничения KT Stoch Divergence Использование дивергенции стохастика в качестве единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую дивергенцию можно трактовать как сильный сигнал разворота. Для лучших результатов рекомендуется комбинировать с анализом цены и направлением тренда. Особенности
KT Support and Resistance Levels MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.5 (2)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
ACB Trade Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает в торговой стратегии маловероятные торговые сигналы на вход. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Также доступна версия этого индикатора для MetaTrader 4: ACB Trade Filter MT4 Заявки Хорошо работает в сочетании с индикатором ACB Breakout Arrows MT5 Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хо
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Если вы торгуете на Форекс, наличие подробной информации о силе валют и корреляции валютных пар может вывести вашу торговлю на новый уровень. Корреляция поможет сократить риск вдвое, а анализ силы валют поможет максимизировать прибыль. Этот индикатор предлагает гибридный подход к выбору наиболее подходящих валютных пар, используя анализ силы валют и корреляцию валютных пар. Как использовать анализ силы валют Предположим, ваша торговая стратегия показывает возможность покупки по AUD/JPY, но при
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает маловероятные торговые сигналы в торговой стратегии. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Заявки Хорошо сочетается с другим нашим индикатором ACB Breakout Arrows . Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хорошо справляется с волатильностью. Инструкция по применению Покупайте, если гистогра
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Heiken Ashi Smoothed — это сглаженный вариант стандартного Heiken Ashi. Кроме того, индикатор наносит стрелки «покупка/продажа» при смене тренда. Стрелка «покупка» появляется, когда состояние меняется с медвежьего на бычье. Стрелка «продажа» появляется, когда состояние меняется с бычьего на медвежье. В комплект входят мобильные уведомления, email-оповещения, звуковой сигнал и всплывающие окна. Что такое Heiken Ashi Smoothed? Он отфильтровывает ложные сигналы и рыночный шум, присущий стандар
KT Auto Fibo MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Индикаторы
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Psar Arrows строит стрелки на графике с использованием стандартного индикатора Parabolic SAR. Восходящая стрелка отображается, когда максимум свечи касается линии SAR. Нисходящая стрелка появляется, когда минимум свечи касается линии SAR. Сигналы генерируются в реальном времени без ожидания закрытия бара.  Особенности Полезный инструмент для трейдеров, которые хотят экспериментировать с торговыми стратегиями, включающими использование индикатора Parabolic SAR.  Можно использовать для поиска
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Эксперты
KT Ichimoku Trader is a fully automated expert advisor that offers five popular trading strategies based on the Ichimoku indicator. Each strategy has it's own entry and exit method without any interference to other strategies. The Ichimoku system can be applied to all major currency pairs and metals. However, we found that it performs reasonably well mainly on two pairs.   MT5 Version is available here  https://www.mql5.com/en/market/product/35043 Features Trade up to 5 famous trading strategi
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Осциллятор волатильности KT анализирует прошлые и текущие рыночные данные с помощью математической формулы, отображая результат в виде осциллятора. Растущие и снижающиеся волны соответствуют высокой и низкой волатильности актива.  Проще говоря, волатильность — это измерение колебаний цены актива за определённый период времени. Без волатильности на рынке было бы мало движения, и трейдеры не могли бы зарабатывать на изменениях цен. Использование волатильности на рынке Форекс Использование волатил
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
Это полностью автоматизированный экспертный советник, основанный на нашем пользовательском индикаторе "ACB Breakout Arrows" . Входы основаны на модели пробоя, которая регулярно возникает в обоих направлениях. Интенсивность сигналов можно регулировать с помощью внешнего параметра "Signal Sensitivity". Подтверждение сделок Советник ACB Breakout Arrows EA предоставляет возможность фильтрации входов с использованием другого нашего пользовательского индикатора под названием ACB Trade Filter . Сильн
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Эксперты
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT MACD Divergence Seeker trades the regular and hidden divergence signals generated by our free indicator named KT MACD Divergence indicator. Trading the standalone divergences can be a risky affair that's why the KT MACD Divergence Seeker combines the standard divergence signals with an advanced analysis module to exploit the price inefficiencies on some FX pairs. What is the Divergence exactly? As a general conception if the price is making higher highs, then macd should also be making hig
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Asian Breakout анализирует ключевую часть азиатской сессии для генерации двусторонних сигналов на покупку и продажу в направлении пробоя цены. Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает максимум сессии, а сигнал на продажу — когда цена пробивает минимум сессии. Что важно учитывать Если диапазон сессии слишком широкий, следует избегать открытия новых сделок, так как большая часть ценового движения уже произошла внутри этого диапазона. Если пробойная свеча слишком большая, цен
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MACD Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции, возникающие между ценой и осциллятором. Если ваша торговая стратегия предполагает разворот тренда, вы можете использовать обычную дивергенцию MACD для определения возможных точек разворота. А если вы придерживаетесь стратегии продолжения тренда, то скрытая дивергенция MACD будет подходящим решением. Ограничения KT MACD Divergence Использование дивергенции MACD как единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую диверген
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT Bollinger Bands Trader — это полностью автоматизированный эксперт-советник, реализующий стратегию торговли на возврат к среднему значению с использованием полос Боллинджера в периоды низкой волатильности. Цена часто реагирует на верхнюю или нижнюю линию полос Боллинджера, однако разворот происходит не всегда. Тем не менее, вероятность разворота выше именно в условиях низкой волатильности. Входы Сделка на покупку открывается, когда цена корректно выстраивается ниже нижней полосы Боллинджера.
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT CCI Divergence shows the regular and hidden divergence created between the price and CCI oscillator. Divergence is one of the vital signals that depicts the upcoming price reversal in the market. Manually spotting the divergence between price and CCI can be a hectic and ambiguous task. Limitations of KT CCI Divergence   Using the CCI divergence as a standalone entry signal can be risky. Every divergence can't be interpreted as a strong reversal signal. For better results, try to combine it w
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MA Crossover отображает стрелки покупки и продажи на основе пересечения выбранных скользящих средних. Кроме того, индикатор генерирует соответствующие оповещения и показывает значение MFE (наиболее благоприятное отклонение) для каждого нового сигнала. Стратегия пересечения скользящих средних является одной из самых популярных среди трейдеров по всему миру. Обычно она включает быструю и медленную скользящую среднюю, чтобы находить сигналы на покупку и продажу в зависимости от направления пере
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Round Numbers plots the round number levels which are also commonly known as psychological levels in the Forex world. In the context of Forex trading, round number levels are those levels in which there are two or more zeroes at the end. They are named as 00 levels on the chart. Some traders also consider the halfway points as a valid round number level. They are named as 50 levels on the chart. Use of round number levels in trading Round number levels work as strong support and resistance
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Despite the popularity of inside bar pattern among the traders, using it as a standalone signal doesn't provide any edge in the market. KT Inside Bar Advanced indicator solves this problem by combining the classic inside bar pattern with the "ECE" cycle and Fibonacci extensions. Using this indicator in place of our classic inside bar indicator will provide a tremendous advantage and edge in the market. What is the ECE cycle? In financial markets, the price never moves in a straight line but u
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв