KT VWAP with Standard Deviation Bands MT4

KT VWAP with Standard Deviation Bands отображает периодически сбрасываемую линию VWAP, окружённую до трёх пар объёмно-взвешенных полос стандартного отклонения. Индикатор показывает, где сейчас находится справедливая цена, насколько далеко цена отклонилась от неё и когда чрезмерно растянутое движение действительно подтверждает разворот обратно к среднему значению. Вместо догадок о том, слишком высоко или слишком низко находится цена, вы получаете статистический ориентир, построенный на собственном поведении рынка по цене и объёму.

Большинство бесплатных VWAP-индикаторов ограничиваются одной линией. Этот инструмент показывает среднее значение, диапазон отклонения вокруг него и механизм подтверждения, который ждёт, пока цена подтвердит сигнал, прежде чем отправить оповещение.

Объёмно-взвешенные полосы, а не линии с фиксированной дистанцией

Каждая полоса строится на основе настоящего объёмно-взвешенного стандартного отклонения вокруг VWAP, поэтому полосы расширяются и сужаются в зависимости от реальных рыночных условий, а не остаются на фиксированном расстоянии в пунктах. Три настраиваемых уровня:

  • Полоса 1 (1.0 SD) обозначает границу нормального диапазона стоимости, где цена проводит большую часть времени.
  • Полоса 2 (2.0 SD) указывает на действительно растянутые условия.
  • Полоса 3 (3.0 SD) выделяет редкие, сильно удалённые движения.

Полосы 1 и 2 отображаются по умолчанию, а Полоса 3 доступна для анализа крайних отклонений. Каждый множитель, цвет, толщина и стиль линии настраиваются.

Режимы сброса под любой стиль торговли

VWAP имеет смысл только относительно периода, за который он рассчитывается, поэтому вы сами задаёте границу сброса: дневную для внутридневной торговли, недельную для свинг-трейдинга, месячную для позиционной торговли или пользовательскую сессию для конкретных часов, включая ночные сессии. Полосы сбрасываются вместе с VWAP, поэтому отклонение всегда отражает только текущий период.

Для трейдеров, которые считают закрытие Нью-Йорка в 17:00 настоящим началом торгового дня, дневной сброс можно привязать к этому rollover вместо полуночи серверного времени брокера. Простой параметр смещения позволяет сопоставить время брокера с нью-йоркским временем. Это небольшая деталь, но она важна при торговле FX или металлами вокруг закрытия Нью-Йорка.

Подтверждённые алерты на возврат к среднему

Само по себе касание полосы мало что значит, потому что в сильном тренде цена может долго идти вдоль внешней полосы. Этот механизм алертов ждёт двухэтапную последовательность: сначала цена выходит за выбранную внешнюю полосу, затем на более поздней свече закрывается обратно внутри этой полосы, причём подтверждающая свеча закрывается в направлении возврата к среднему. Только после этого срабатывает оповещение. Это помогает отсеивать простые касания полосы и фокусироваться на движениях, которые действительно начали разворачиваться обратно.

Оповещения можно отправлять через всплывающее окно, push-уведомление или email, запускать их от полосы 2-sigma или 3-sigma и ограничивать одним сигналом на свечу, чтобы избежать повторов.

Чистая визуализация

Вы можете отдельно показывать или скрывать каждую пару полос, разрывать линии при каждом сбросе, чтобы разные периоды не соединялись вводящей в заблуждение диагональю, а также при необходимости отображать VWAP и полосы предыдущего периода в виде горизонтальных уровней.

Примечания по объёму и данным

VWAP настолько точен, насколько надёжны используемые объёмы. На большинстве спотовых forex-символов тиковый объём доступен надёжнее, чем реальный биржевой объём, поэтому индикатор по умолчанию использует тиковый объём и автоматически возвращается к нему, если выбран реальный объём, но он недоступен. Пользовательские сессии и нью-йоркский rollover используют серверное время брокера, поэтому один раз проверьте смещение при настройке. Это инструмент для анализа графика и рыночного контекста. Он не открывает сделки и не предсказывает направление.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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KT Stoch Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Дивергенция — это один из важных сигналов, указывающих на возможный разворот цены на рынке. KT Stoch Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции между ценой и стохастическим осциллятором. Ограничения KT Stoch Divergence Использование дивергенции стохастика в качестве единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую дивергенцию можно трактовать как сильный сигнал разворота. Для лучших результатов рекомендуется комбинировать с анализом цены и направлением тренда. Особенности
KT Support and Resistance Levels MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.5 (2)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет важный сигнал входа на рынок, выявляя особый паттерн пробоя. Он непрерывно сканирует график на предмет устойчивого импульса в одном направлении и предоставляет точный сигнал перед основным движением. Получите сканер для нескольких символов и таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT 5 Ключевые особенности Уровни Стоп-Лосс и Тейк-Профит предоставляются индикатором. В комплект входит MTF-сканер, отслеживающий сигналы пробоя на всех таймфрей
ACB Trade Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает в торговой стратегии маловероятные торговые сигналы на вход. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Также доступна версия этого индикатора для MetaTrader 4: ACB Trade Filter MT4 Заявки Хорошо работает в сочетании с индикатором ACB Breakout Arrows MT5 Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хо
KT Support and Resistance Levels
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Auto Support Resistance Levels: мультитаймфреймовые уровни S&R, умные зоны и панель уровней для MetaTrader 4/5 Свинг-хай. Пивоты. Ордер-блоки. Предыдущие максимумы и минимумы. Каждый трейдер размечает рынок немного по-своему, и в итоге страдает сам график. Если наложить на один экран слишком много методов, он перестает быть картой. Он превращается в шум. KT Auto Support Resistance Levels решает эту проблему. Индикатор одновременно сканирует месячный, недельный, дневной и текущий таймфрейм, а
KT Currency Strength and Correlation
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Если вы торгуете на Форекс, наличие подробной информации о силе валют и корреляции валютных пар может вывести вашу торговлю на новый уровень. Корреляция поможет сократить риск вдвое, а анализ силы валют поможет максимизировать прибыль. Этот индикатор предлагает гибридный подход к выбору наиболее подходящих валютных пар, используя анализ силы валют и корреляцию валютных пар. Как использовать анализ силы валют Предположим, ваша торговая стратегия показывает возможность покупки по AUD/JPY, но при
ACB Trade Filter MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
Индикатор ACB Trade Filter отфильтровывает маловероятные торговые сигналы в торговой стратегии. Продукт использует сложный алгоритм фильтрации на основе рыночных настроений и трендов. Заявки Хорошо сочетается с другим нашим индикатором ACB Breakout Arrows . Отфильтровывает маловероятные сигналы любого индикатора. Избегает слишком частых сделок и минимизирует убытки. Торгует в направлении рыночных настроений. Хорошо справляется с волатильностью. Инструкция по применению Покупайте, если гистогра
KT Heiken Ashi Smoothed MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Heiken Ashi Smoothed — это сглаженный вариант стандартного Heiken Ashi. Кроме того, индикатор наносит стрелки «покупка/продажа» при смене тренда. Стрелка «покупка» появляется, когда состояние меняется с медвежьего на бычье. Стрелка «продажа» появляется, когда состояние меняется с бычьего на медвежье. В комплект входят мобильные уведомления, email-оповещения, звуковой сигнал и всплывающие окна. Что такое Heiken Ashi Smoothed? Он отфильтровывает ложные сигналы и рыночный шум, присущий стандар
KT Auto Fibo MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Индикаторы
Индикатор ACB Breakout Arrows предоставляет ключевой сигнал на вход в рынок, обнаруживая особую модель пробоя. Индикатор непрерывно сканирует график на наличие стабилизирующегося импульса в одном направлении и выдает точный сигнал перед значительным рыночным движением.  Получите сканер с поддержкой мульти-символов и мульти-таймфреймов здесь - Сканер для ACB Breakout Arrows MT4 Ключевые особенности Уровни Стоп-лосса и Тейк-профита задаются индикатором. Поставляется с панелью сканера MTF, которая
KT Momentum Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Momentum Arrows основан на кратковременном пробое, который рассчитывается с использованием отклонения полос и возникающей волатильности в определенном направлении. Сигнал на покупку появляется, когда цена закрывается выше верхней полосы, а сигнал на продажу — когда цена закрывается ниже нижней полосы. Используется коэффициент величины, который влияет как на отклонение полос, так и на измерение волатильности. Значение коэффициента следует тщательно подбирать и анализировать в зависим
KT COG Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Индикаторы
KT COG is an advanced implementation of the center of gravity indicator presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. It's a leading indicator which can be used to identify the potential reversal points with the minimum lag. The COG oscillator catches the price swings quite effectively. MT5 version of the same indicator is available here KT COG Advanced MT5 Calculation of COG The COG indicator is consist of the two lines. The main l
KT Pin Bar
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
KT Trend Magic
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Trend Magic shows the trend depiction on chart using the combination of market momentum and volatility. A smoothing coefficient is used to smooth out the noise from the signal.It can be used to find out the new entries or confirm the trades produced by other EA/Indicators. Usage Drag n drop MTF scanner which scans for the new signals across multiple time-frames. Find new entries in the trend direction. Improve the accuracy of other indicators when used in conjunction. Can be used as a dynami
KT Auto Fibo
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Auto Fibo автоматически строит уровни коррекции Фибоначчи на основе текущего направления тренда. Максимальные и минимальные точки выбираются автоматически, используя доступные на графике экстремумы. Вы можете масштабировать и прокручивать график для соответствующей корректировки уровней Фибоначчи. Режимы Авто:  Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе области графика. Ручной: Строит уровни Фибоначчи один раз. После этого вы можете вручную изменять начальные точки. Применение: Помогае
KT Psar Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Psar Arrows строит стрелки на графике с использованием стандартного индикатора Parabolic SAR. Восходящая стрелка отображается, когда максимум свечи касается линии SAR. Нисходящая стрелка появляется, когда минимум свечи касается линии SAR. Сигналы генерируются в реальном времени без ожидания закрытия бара.  Особенности Полезный инструмент для трейдеров, которые хотят экспериментировать с торговыми стратегиями, включающими использование индикатора Parabolic SAR.  Можно использовать для поиска
KT Ichimoku Trader
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
1 (1)
Эксперты
KT Ichimoku Trader is a fully automated expert advisor that offers five popular trading strategies based on the Ichimoku indicator. Each strategy has it's own entry and exit method without any interference to other strategies. The Ichimoku system can be applied to all major currency pairs and metals. However, we found that it performs reasonably well mainly on two pairs.   MT5 Version is available here  https://www.mql5.com/en/market/product/35043 Features Trade up to 5 famous trading strategi
KT Volatility Oscillator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Осциллятор волатильности KT анализирует прошлые и текущие рыночные данные с помощью математической формулы, отображая результат в виде осциллятора. Растущие и снижающиеся волны соответствуют высокой и низкой волатильности актива.  Проще говоря, волатильность — это измерение колебаний цены актива за определённый период времени. Без волатильности на рынке было бы мало движения, и трейдеры не могли бы зарабатывать на изменениях цен. Использование волатильности на рынке Форекс Использование волатил
KT COG Robot
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT COG Robot is a fully automated Expert Advisor based on the KT COG Indicator . The COG indicator was originally presented by John F. Ehlers in the May 2002 edition of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. The EA fires a long trade when COG line cross above the signal line and a short trade is fired when the COG line cross below the signal line.  Adaptive Filtration Our adaptive filtration algorithm combines the original COG formula with the major trend direction and market acce
ACB Breakout Arrows EA
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
Это полностью автоматизированный экспертный советник, основанный на нашем пользовательском индикаторе "ACB Breakout Arrows" . Входы основаны на модели пробоя, которая регулярно возникает в обоих направлениях. Интенсивность сигналов можно регулировать с помощью внешнего параметра "Signal Sensitivity". Подтверждение сделок Советник ACB Breakout Arrows EA предоставляет возможность фильтрации входов с использованием другого нашего пользовательского индикатора под названием ACB Trade Filter . Сильн
KT Asian Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4 (1)
Эксперты
KT Asian Breakout carefully analyzes the range-bound market during the Asian session and then fires a long or short trade after doing some preassessment based on its inbuilt technical analysis module. The executed orders are closed within a day before the completion of the next day session. The inbuilt technical analysis module checks for the session range and compares it with the last 20 days price movement. If it finds any erratic price movement within the session, the orders are not executed
KT London Breakout
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
First thirty minutes are essential for a trading session. The early reaction of traders and market players sets a path for the rest of the day. KT London Breakout EA takes advantage of this phenomenon, and after analyzing the first thirty minutes of London session, it places two bidirectional pending orders. One of pending order is eventually canceled after realizing the market direction with certainty. It has been strictly tested and developed for EUR/JPY using 30-Min Time Frame. You can expe
MACD Divergence Seeker
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT MACD Divergence Seeker trades the regular and hidden divergence signals generated by our free indicator named KT MACD Divergence indicator. Trading the standalone divergences can be a risky affair that's why the KT MACD Divergence Seeker combines the standard divergence signals with an advanced analysis module to exploit the price inefficiencies on some FX pairs. What is the Divergence exactly? As a general conception if the price is making higher highs, then macd should also be making hig
KT Asian Breakout Indicator
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Индикатор KT Asian Breakout анализирует ключевую часть азиатской сессии для генерации двусторонних сигналов на покупку и продажу в направлении пробоя цены. Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает максимум сессии, а сигнал на продажу — когда цена пробивает минимум сессии. Что важно учитывать Если диапазон сессии слишком широкий, следует избегать открытия новых сделок, так как большая часть ценового движения уже произошла внутри этого диапазона. Если пробойная свеча слишком большая, цен
MACD Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MACD Divergence показывает обычные и скрытые дивергенции, возникающие между ценой и осциллятором. Если ваша торговая стратегия предполагает разворот тренда, вы можете использовать обычную дивергенцию MACD для определения возможных точек разворота. А если вы придерживаетесь стратегии продолжения тренда, то скрытая дивергенция MACD будет подходящим решением. Ограничения KT MACD Divergence Использование дивергенции MACD как единственного сигнала входа может быть рискованным. Не каждую диверген
KT Bollinger Bands Trader MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Эксперты
KT Bollinger Bands Trader — это полностью автоматизированный эксперт-советник, реализующий стратегию торговли на возврат к среднему значению с использованием полос Боллинджера в периоды низкой волатильности. Цена часто реагирует на верхнюю или нижнюю линию полос Боллинджера, однако разворот происходит не всегда. Тем не менее, вероятность разворота выше именно в условиях низкой волатильности. Входы Сделка на покупку открывается, когда цена корректно выстраивается ниже нижней полосы Боллинджера.
KT CCI Divergence MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT CCI Divergence shows the regular and hidden divergence created between the price and CCI oscillator. Divergence is one of the vital signals that depicts the upcoming price reversal in the market. Manually spotting the divergence between price and CCI can be a hectic and ambiguous task. Limitations of KT CCI Divergence   Using the CCI divergence as a standalone entry signal can be risky. Every divergence can't be interpreted as a strong reversal signal. For better results, try to combine it w
KT MA Crossover MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT MA Crossover отображает стрелки покупки и продажи на основе пересечения выбранных скользящих средних. Кроме того, индикатор генерирует соответствующие оповещения и показывает значение MFE (наиболее благоприятное отклонение) для каждого нового сигнала. Стратегия пересечения скользящих средних является одной из самых популярных среди трейдеров по всему миру. Обычно она включает быструю и медленную скользящую среднюю, чтобы находить сигналы на покупку и продажу в зависимости от направления пере
KT Round Numbers MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
KT Round Numbers plots the round number levels which are also commonly known as psychological levels in the Forex world. In the context of Forex trading, round number levels are those levels in which there are two or more zeroes at the end. They are named as 00 levels on the chart. Some traders also consider the halfway points as a valid round number level. They are named as 50 levels on the chart. Use of round number levels in trading Round number levels work as strong support and resistance
KT Inside Bar Advanced MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
Despite the popularity of inside bar pattern among the traders, using it as a standalone signal doesn't provide any edge in the market. KT Inside Bar Advanced indicator solves this problem by combining the classic inside bar pattern with the "ECE" cycle and Fibonacci extensions. Using this indicator in place of our classic inside bar indicator will provide a tremendous advantage and edge in the market. What is the ECE cycle? In financial markets, the price never moves in a straight line but u
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