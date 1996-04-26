KT VWAP with Standard Deviation Bands MT4

KT VWAP with Standard Deviation Bands отображает периодически сбрасываемую линию VWAP, окружённую до трёх пар объёмно-взвешенных полос стандартного отклонения. Индикатор показывает, где сейчас находится справедливая цена, насколько далеко цена отклонилась от неё и когда чрезмерно растянутое движение действительно подтверждает разворот обратно к среднему значению. Вместо догадок о том, слишком высоко или слишком низко находится цена, вы получаете статистический ориентир, построенный на собственном поведении рынка по цене и объёму.

Большинство бесплатных VWAP-индикаторов ограничиваются одной линией. Этот инструмент показывает среднее значение, диапазон отклонения вокруг него и механизм подтверждения, который ждёт, пока цена подтвердит сигнал, прежде чем отправить оповещение.

Объёмно-взвешенные полосы, а не линии с фиксированной дистанцией



Каждая полоса строится на основе настоящего объёмно-взвешенного стандартного отклонения вокруг VWAP, поэтому полосы расширяются и сужаются в зависимости от реальных рыночных условий, а не остаются на фиксированном расстоянии в пунктах. Три настраиваемых уровня:

Полоса 1 (1.0 SD) обозначает границу нормального диапазона стоимости, где цена проводит большую часть времени.

обозначает границу нормального диапазона стоимости, где цена проводит большую часть времени. Полоса 2 (2.0 SD) указывает на действительно растянутые условия.

указывает на действительно растянутые условия. Полоса 3 (3.0 SD) выделяет редкие, сильно удалённые движения.

Полосы 1 и 2 отображаются по умолчанию, а Полоса 3 доступна для анализа крайних отклонений. Каждый множитель, цвет, толщина и стиль линии настраиваются.

Режимы сброса под любой стиль торговли



VWAP имеет смысл только относительно периода, за который он рассчитывается, поэтому вы сами задаёте границу сброса: дневную для внутридневной торговли, недельную для свинг-трейдинга, месячную для позиционной торговли или пользовательскую сессию для конкретных часов, включая ночные сессии. Полосы сбрасываются вместе с VWAP, поэтому отклонение всегда отражает только текущий период.

Для трейдеров, которые считают закрытие Нью-Йорка в 17:00 настоящим началом торгового дня, дневной сброс можно привязать к этому rollover вместо полуночи серверного времени брокера. Простой параметр смещения позволяет сопоставить время брокера с нью-йоркским временем. Это небольшая деталь, но она важна при торговле FX или металлами вокруг закрытия Нью-Йорка.

Подтверждённые алерты на возврат к среднему



Само по себе касание полосы мало что значит, потому что в сильном тренде цена может долго идти вдоль внешней полосы. Этот механизм алертов ждёт двухэтапную последовательность: сначала цена выходит за выбранную внешнюю полосу, затем на более поздней свече закрывается обратно внутри этой полосы, причём подтверждающая свеча закрывается в направлении возврата к среднему. Только после этого срабатывает оповещение. Это помогает отсеивать простые касания полосы и фокусироваться на движениях, которые действительно начали разворачиваться обратно.

Оповещения можно отправлять через всплывающее окно, push-уведомление или email, запускать их от полосы 2-sigma или 3-sigma и ограничивать одним сигналом на свечу, чтобы избежать повторов.

Чистая визуализация



Вы можете отдельно показывать или скрывать каждую пару полос, разрывать линии при каждом сбросе, чтобы разные периоды не соединялись вводящей в заблуждение диагональю, а также при необходимости отображать VWAP и полосы предыдущего периода в виде горизонтальных уровней.

Примечания по объёму и данным



VWAP настолько точен, насколько надёжны используемые объёмы. На большинстве спотовых forex-символов тиковый объём доступен надёжнее, чем реальный биржевой объём, поэтому индикатор по умолчанию использует тиковый объём и автоматически возвращается к нему, если выбран реальный объём, но он недоступен. Пользовательские сессии и нью-йоркский rollover используют серверное время брокера, поэтому один раз проверьте смещение при настройке. Это инструмент для анализа графика и рыночного контекста. Он не открывает сделки и не предсказывает направление.