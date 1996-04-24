Impulsive Scalper MT5

impulse period - Изменяет длину импульсивной волны, увеличивать значения для M1-M5 и увеличивать для старших тайм-фреймов.

- Изменяет длину импульсивной волны, увеличивать значения для M1-M5 и увеличивать для старших тайм-фреймов. time frame settings - Использовать значения для выбранных тайм-фреймов.

- Использовать значения для выбранных тайм-фреймов. (M1 M5 M15) - можно использовать на всех тайм-фреймах.

(M30 +) - позволяет получить более ранние сигналы, использовать только на M15 и выше.

индикатор осцилляторного типа разработанный для нахождения импульсных сигналов. В основе алгоритма используется волновой анализ и структура определения сигналов на основе импульс-коррекции.Имеется встроенный автоматический определитель трендового направления.Дает кратковременные сигналы в моменте начала импульса.Индикатор состоит из линии нулевого уровня, которая изменяет цвет при изменении трендового направления.Красно-Оранжевая линия бычий тренд, Темно-Синяя линия - медвежий тренд.Вокруг нее строится чувствительный к цене волновой осциллятор, сигналы осциллятора получаются при пересечении нулевой линии.Когда осциллятор направляется вверх пересекая нулевую линию с показателем бычьего тренда сигнал на покупку - оранжевая стрелка.Аналогично для сигнала на продажу, при пересечении нулевой линии вниз с медвежьим трендом сигнал - голубая стрелка.Окрашенный осциллятор после стрелки - зона действия сигнала.Сигналы индикатор дает на текущей свече, иногда возможно мерцание стрелки на формирующейся свече, перерисовки на прошедшей истории нет.Имеются несколько типов оповещений для сигнальных стрелок и выхода сигналящие на закрытии свечи.Можно использовать на различных тайм-фреймах и торговых инструментах.