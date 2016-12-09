Классы для создания панелей и диалогов
Вот эти классы. Вопросов конечно очень много, даже слишком много. Но один главный на данный момент.
Из индикатора в подокне создать панель на графике цены никак?
Это (\MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5) не то?
Это (\MQL5\Indicators\Examples\Panels\SimplePanel\SimplePanel.mq5) не то?
Не то. Сам индикатор рисует в подокне, а панель надо создать на графике цены. На параметр subwin нет реакции. Судя по коду в Dialog.mqh и не должен:
{
int width=m_chart.WidthInPixels();
//--- geometry for the minimized state
m_min_rect.LeftTop(0,0);
m_min_rect.Width(width);
m_min_rect.Height(CONTROLS_DIALOG_MINIMIZE_HEIGHT-2*CONTROLS_BORDER_WIDTH);
//--- determine subwindow
m_subwin=ChartWindowFind();
Выход из положения уже нашел, очень хитрый (и очень необычный, будет в статье). Но все же ход мысли создателя этих классов очень интересен.
Не то. Сам индикатор рисует в подокне, а панель надо создать на графике цены. На параметр subwin нет реакции. Судя по коду в Dialog.mqh и не должен:
{
int width=m_chart.WidthInPixels();
//--- geometry for the minimized state
m_min_rect.LeftTop(0,0);
m_min_rect.Width(width);
m_min_rect.Height(CONTROLS_DIALOG_MINIMIZE_HEIGHT-2*CONTROLS_BORDER_WIDTH);
//--- determine subwindow
m_subwin=ChartWindowFind();
Выход из положения уже нашел, очень хитрый (и очень необычный, будет в статье). Но все же ход мысли создателя этих классов очень интересен.
Еще один глюк обнаружился. Панель создаю из индикатор на графике цены, а если при этом на графике есть индикатор в подокне, то панель глючит.
Подарок из ада какой-то, а не классы для создания панелей и диалогов.
А какой должен быть GUI ? Какие планируется использовать элементы управления? Могу помочь сделать графический интерфейс для всех статей, где он нужен, с помощью своей версии.
Вот здесь последняя версия (build 4) библиотеки: Графические интерфейсы X: Элемент "Стандартный график" (build 4)
Если интересно продолжим в личке.
А какой должен быть GUI ? Какие планируется использовать элементы управления? Могу помочь сделать графический интерфейс для всех статей, где он нужен, с помощью своей версии.
Вот здесь последняя версия (build 4) библиотеки: Графические интерфейсы X: Элемент "Стандартный график" (build 4)
Если интересно продолжим в личке.
Сам не знаю каким он должен быть. Просто глядя здесь на количество тем с GUI, подумалось, что может быть Рош решил популяризовать стандартные классы для создания панелей и диалогов. Разобрался с ними основательно, их не популяризовать надо, про них забыть надо на всегда.
Если каких-то особых требований к статьям по созданию GUI нет (надеюсь Рош ответит когда-нибудь), могу и сам сваять что-нибудь. Могу и сам ваши статьи почитать. А так просто я не привык сваливать на кого-то свои проблемы.
...
Могу и сам ваши статьи почитать. А так просто я не привык сваливать на кого-то свои проблемы.
Да там не сложно. То есть это бы не отняло у меня много времени. К тому же мне это интересно.
Буквально минута и шаблон индикатора по вопросу в этой теме уже готов:
//---
Архив с файлами в прицепе.
Да там не сложно. То есть это бы не отняло у меня много времени.
Буквально минута и шаблон индикатора по вопросу в этой теме уже готов:
//---
Архив с файлами в прицепе.
Анатолий, Вы с MQ так и не говорили на тему добавления Ваших классов в стандартную библиотеку? Вы такой объем работы проделали + статьи - все красиво, а стандартная библиотека этим не блещет.
Или сделали бы как альтернативу...
Анатолий, Вы с MQ так и не говорили на тему добавления Ваших классов в стандартную библиотеку? Вы такой объем работы проделали + статьи - все красиво, а стандартная библиотека этим не блещет.
Или сделали бы как альтернативу...
Да там не сложно. То есть это бы не отняло у меня много времени. К тому же мне это интересно.
Буквально минута и шаблон индикатора по вопросу в этой теме уже готов:
//---
Архив с файлами в прицепе.
Ладно хорошо, поспрашиваю. Но через пару дней. Отдохнуть надо немного, перегрелся. Да и хотелось бы получить ответ от Роша по требованиям к GUI.
Хотя, если вас не затруднит, покажите шаблон с окном, как на картинке выше, с двумя полями ввода, с двумя полями ввода со спинами, двумя выпадающими списками и кнопкой. Естественно события должны отрабатываться, и еще бы пример кода как менять размер окна.Основная суть моей задачи в том, что нужно на лету менять на форме набор элементов управления.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Вот эти классы. Вопросов конечно очень много, даже слишком много. Но один главный на данный момент.
Из индикатора в подокне создать панель на графике цены никак?