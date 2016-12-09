Классы для создания панелей и диалогов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не то. Сам индикатор рисует в подокне, а панель надо создать на графике цены. На параметр subwin нет реакции. Судя по коду в Dialog.mqh и не должен:
{
int width=m_chart.WidthInPixels();
//--- geometry for the minimized state
m_min_rect.LeftTop(0,0);
m_min_rect.Width(width);
m_min_rect.Height(CONTROLS_DIALOG_MINIMIZE_HEIGHT-2*CONTROLS_BORDER_WIDTH);
//--- determine subwindow
m_subwin=ChartWindowFind();
Выход из положения уже нашел, очень хитрый (и очень необычный, будет в статье). Но все же ход мысли создателя этих классов очень интересен.
Чтобы SimplePanel индикатор создавался не в подокне, а на главном окне графика, достаточно вместо #property indicator_separate_window написать #property indicator_chart_window
Ладно хорошо, поспрашиваю. Но через пару дней. Отдохнуть надо немного, перегрелся. Да и хотелось бы получить ответ от Роша по требованиям к GUI.
Хотя, если вас не затруднит, покажите шаблон с окном, как на картинке выше, с:
Естественно события должны отрабатываться, и еще бы пример кода как менять размер окна.Основная суть моей задачи в том, что нужно на лету менять на форме набор элементов управления.
Первые два поля ввода должны быть для ввода текста? К сожалению только в следующей версии будет, а когда будет опубликована пока не могу сказать. Материал уже почти готов, а статью писать ещё не начинал.
Чтобы SimplePanel индикатор создавался не в подокне, а на главном окне графика, достаточно вместо #property indicator_separate_window написать #property indicator_chart_window
Первые два поля ввода должны быть для ввода текста? К сожалению только в следующей версии будет, а когда будет опубликована пока не могу сказать. Материал уже почти готов, а статью писать ещё не начинал.
Да как так то? Поле ввода это начало начал. СпинБокс есть, поля ввода нет.
Вообще надо водить параметры int и несколько вариантов стандартных перечислений: тип средней, цена (для этого выпадающий список). Но только если библиотека не обеспечивает элементарного, то уж не знаю. Стоит ли. Что бы потом так же кто-т бился головой об стену.
Да как так то? Поле ввода это начало начал. СпинБокс есть, поля ввода нет.
Вообще надо водить параметры int и несколько вариантов стандартных перечислений: тип средней, цена (для этого выпадающий список). Но только если библиотека не обеспечивает элементарного, то уж не знаю. Стоит ли. Что бы потом так же кто-т бился головой об стену.
Так получилось. В своих разработках пока нигде не нужно было, а буквально недавно только запрос поступил от нескольких пользователей на текстовое поле ввода.
Библиотека развивается. Постепенно будет всё необходимое. )
...
Вообще надо водить параметры int и несколько вариантов стандартных перечислений: тип средней, цена (для этого выпадающий список).
А в текстовое поле, какие параметры нужно вводить?
Числа int
Так?
//---
P.S. Поля ввода для чисел сейчас уже есть. Это класс CSpinEdit. Поля ввода для текста, класс CTextEdit, будет в следующем обновлении (build 5).
Так?
//---
P.S. Поля ввода для чисел сейчас уже есть. Это класс CSpinEdit. Поля ввода для текста, класс CTextEdit, будет в следующем обновлении (build 5).
Если при этом в подокне будет какой-нибудь индикатор, то панель будет глючить. Здесь уже писал про это.
Ничего не глючит. Какие симптомы?
Я только что попробовал. Сначала индикатор в подокне. Потом панель на график. Потом аналогичная панель в подокне. Единственно, что увидел надпись SimplePanel2 в первом подокне. Но на работу не влияет. Все кнопки нажимаются правильно
Единственно, чем отличается SimplePanel2 от SimplePanel, это пропертью indicator_chart_window
PS речь о пятёрке или о четвёрке?