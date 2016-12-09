Классы для создания панелей и диалогов - страница 4
Сообщения об отсутствии ресурсов.
Каких именно ресурсов?
Например, если что-то подобное, как на скриншоте ниже, то в архиве к последней статье серии есть все необходимые файлы, которые нужно разместить в таких же папках в локальной директории терминала.
//---
Содержание архива из статьи:
Заработало
Только вот размер всей библиотеки 3 с лишним мегабайта, да еще куча заморочек с инсталляцией и компилируется не так быстро как хотелось бы.
Наверно лучше свою буду использовать. Всего один файл и всего 400 кб. Странно что ее обозвали Индусским кодом, а некоторые так демонстративно нос отворотили, удивительно. Быстрая, простая в использовании, очевидная для понимания, самая настоящая библиотека для самых настоящих рейнджеров и ниндзя, никаких заморочек, рюшечек. Конечно некоторые элементы морально устарели - все связанное с скролбарами, в те времена вроде не было события mouse_move, но не такая уж и беда.
Конечно, главное, что Рош ответит. Но что-то он не отвечает упорно.
Только вот размер всей библиотеки 3 с лишним мегабайта, да еще куча заморочек с инсталляцией и компилируется не так быстро как хотелось бы.
Ну, всё необходимое для стандартной библиотеки загружается вместе с терминалом и его обновлениями. Так конечно было бы проще. А долго это сколько?
У меня вот такой результат:
Хорошо, когда есть выбор. )
//---
P.S. Что касается размеров, то попробую постепенно сжать оптимизируя код. Файлов то много. Можно конечно сделать так, чтобы подключалось только то, что используется. Я подумаю над этим.
Что касается размеров...
...
У меня несколько секунд компилируется. Может что с компом, но в других случаях не замечал особой заторможенности при компиляции.
Я понял (вспомнил). На время разработки я отключаю оптимизацию кода в файле:
"MetaTrader 5 pretest\Config\metaeditor.ini"
Параметр: Optimize
Author=Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp.
Address=http://www.mql5.com
Optimize=0
Если установить значение 1, то у меня такой результат:
//---
Это конечно очень долго, когда работаешь, поэтому я отключаю оптимизацию во время разработки приложения: Optimize=0
В отключенном режиме у меня результат такой:
Да это не имеет особого значения. Я немного о другом написал, не обращайте внимания.