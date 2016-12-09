Классы для создания панелей и диалогов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какие симптомы?
Так
В общем, у меня тоже проблемка небольшая обнаружилась. ) Этот режим, то есть "индикатор в подокне, а его графический интерфейс в главном окне графика", ранее не был протестирован в моей библиотеке и сейчас обнаружился небольшой баг, из-за которого не получалось удалить индикатор нажатием на кнопку закрытия, а также возникает конфликт при определении номера подокна после размещения/удаления других индикаторов в подокнах, что приводило к неправильной обработке событий в некоторых случаях.
Я доработаю библиотеку под этот режим, но чуть позже и это будет доступно в одной из следующих версий. Это займёт какое-то время, так как нужно всё внимательно протестировать в разных ситуациях.
В качестве альтернативного варианта могу предложить следующее из того, что уже протестировано и работает. Разместить панель индикатора в подокне индикатора можно различными способами. При этом есть несколько режимов, когда можно сворачивать панель (1) вместе с подокном индикатора или (2) только панель не трогая подокно индикатора, как показано на скриншотах ниже. Подокно может быть (1) фиксированной высоты или (2) свободно для изменений размера вручную. Но и в этом случае пока есть одно ограничение. На графике может быть только одно MQL-приложение с графическим интерфейсом. Иначе будут возникать конфликты.
//---
Если предложенные варианты подходят, то я тогда подготовлю шаблоны. Если нет, то, к сожалению, пока больше помочь ничем не могу.
В архиве файлы для тестов:
Ничего не глючит. Какие симптомы?
Я только что попробовал. Сначала индикатор в подокне. Потом Панель на график. Потом аналогичная панель в подокне. Единственно, что увидел надпись SimplePanel2 в первом подокне. Но на работу не влияет. Все кнопки нажимаются правильно
Единственно, чем отличается SimplePanel2 от SimplePanel, это пропертью indicator_chart_window
Попробовал переделать SimplePanel для окна графика, тоже нормально работает. Обе работают, в подокне и на графике и когда в подокне обычный индикатор. А вот когда обе SimplePanel (на графике цены и в подокне), то при запуске стандартного индикатора в подокне, панель которая на графике цены глючит - окно сворачивается, при попытке развернуть, на мгновение разворачивается и снова сворачивается.
Моя глючит при добавлении стандартного индикатора в подокно. Вот код включаемого файла:
#include <Controls\Edit.mqh>
#include <Controls\ComboBox.mqh>
#include <Controls\Label.mqh>
#define INDENT 11
#define LINE 20
class CPanTest:public CAppDialog{
protected:
CComboBox m_cmb_main;
CEdit m_edit1;
void OnMainEvent(){
}
void OnControlEvent(){
}
public:
bool Create(){
if(!CAppDialog::Create(0,"name",0,20,20,200,300)){
return(false);
}
return(true);
}
bool OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam);
};
EVENT_MAP_BEGIN(CPanTest)
ON_EVENT(ON_CHANGE,m_cmb_main,OnMainEvent)
ON_EVENT(ON_END_EDIT,m_edit1,OnControlEvent)
EVENT_MAP_END(CAppDialog)
Индикатор:
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots 0
#include <CPanTest.mqh>
CPanTest * pan;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit(){
pan=new CPanTest();
if(!pan.Create()){
return(INIT_FAILED);
}
if(!pan.Run()){
return(INIT_FAILED);
}
return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnDeinit(const int reason){
pan.Destroy();
delete(pan);
}
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
return(rates_total);
}
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
pan.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam);
}
В общем, у меня тоже проблемка небольшая обнаружилась. ) Этот режим, то есть "индикатор в подокне, а его графический интерфейс в главном окне графика", ранее не был протестирован в моей библиотеке и сейчас обнаружился небольшой баг, из-за которого не получалось удалить индикатор нажатием на кнопку закрытия, а также возникает конфликт при определении номера подокна после размещения/удаления других индикаторов в подокнах, что приводило к неправильной обработке событий в некоторых случаях.
Я доработаю библиотеку под этот режим, но чуть позже и это будет доступно в одной из следующих версий. Это займёт какое-то время, так как нужно всё внимательно протестировать в разных ситуациях.
В качестве альтернативного варианта могу предложить следующее из того, что уже протестировано и работает. Разместить панель индикатора в подокне индикатора можно различными способами. При этом есть несколько режимов, когда можно сворачивать панель (1) вместе с подокном индикатора или (2) только панель не трогая подокно индикатора, как показано на скриншотах ниже. Подокно может быть (1) фиксированной высоты или (2) свободно для изменений размера вручную. Но и в этом случае пока есть одно ограничение. На графике может быть только одно MQL-приложение с графическим интерфейсом. Иначе будут возникать конфликты.
//---
Если предложенные варианты подходят, то я тогда подготовлю шаблоны. Если нет, то, к сожалению, пока больше помочь ничем не могу.
В архиве файлы для тестов:
Пусть в подоке будет. Что бы свободно болталась в подокне, сворачивалась независимо от подокна, а подокно модно было масштабировать.
В архиве файл с шаблоном. Если будут вопросы, отвечу.
В архиве файл с шаблоном. Если будут вопросы, отвечу.
Неувязочка случилась:
Неувязочка случилась:
А, у меня же тут уже изменения идут для следующей версии. Привожу всё к единообразию. )
Поправил под версию из последней статьи. Ещё одна попытка.
А, у меня же тут уже изменения идут для следующей версии. Привожу всё к единообразию. )
Поправил под версию из последней статьи. Ещё одна попытка.
Эх... еще немного... Теперь очень много ошибок об отсутствии ресурсов.
Все ресурсы используемые в библиотеке приложены к последней статье серии. Какие сообщения в журнале?