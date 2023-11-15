Какие элементы управления работают в тестере МТ5

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Тема уже заезжена, но я так и не нашел ответ на вопрос. Может, в этой ветке удастся получить законченный, исчерпывающий ответ.

В тестере не работает обработчик событий OnChartEvent(), поэтому инструменты управления, в основном, не работают. С кнопками используется обходной вариант через чтение состояния кнопки в OnTick(). Но меня сейчас интересуют поля ввода. Почему-то в тестере значение в поле пишется, но потом сбрасывается. Я что-то делаю не так или же это особенность тестера? Если проблема в тестере, то какие обходные пути существуют, чтобы заставить поле работать?

Ну и по теме - поделитесь, какие элементы, кроме кнопок, можно заставить работать в тестере.

 
Sergey Savinkin:

Тема уже заезжена, но я так и не нашел ответ на вопрос. Может, в этой ветке удастся получить законченный, исчерпывающий ответ.

В тестере не работает обработчик событий OnChartEvent(), поэтому инструменты управления, в основном, не работают. С кнопками используется обходной вариант через чтение состояния кнопки в OnTick(). Но меня сейчас интересуют поля ввода. Почему-то в тестере значение в поле пишется, но потом сбрасывается. Я что-то делаю не так или же это особенность тестера? Если проблема в тестере, то какие обходные пути существуют, чтобы заставить поле работать?

Ну и по теме - поделитесь, какие элементы, кроме кнопок, можно заставить работать в тестере.

Кнопки)

С полем ввода вообще беда, впрочем, как и с линиями, и другими графическими объектами.

 
да с полем ввода беда. 
 
Vladislav Andruschenko:
да с полем ввода беда. 
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)
 
Yury Kirillov:
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)


Это мысль. Спасибо!

 
Yury Kirillov:
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)

)))))))

Точно. Надо попробовать.

Вспоминается анекдот:

Граф вызывает слугу, говорит:

- Иван, прикати мне из гостиной рояль.

- Вы будете играть, господин?

- Нет. На нем стоит мой стакан с чаем.

 
Yury Kirillov:
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)

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Sergey Savinkin:

Тема уже заезжена, но я так и не нашел ответ на вопрос. Может, в этой ветке удастся получить законченный, исчерпывающий ответ.

В тестере не работает обработчик событий OnChartEvent(), поэтому инструменты управления, в основном, не работают. С кнопками используется обходной вариант через чтение состояния кнопки в OnTick(). Но меня сейчас интересуют поля ввода. Почему-то в тестере значение в поле пишется, но потом сбрасывается. Я что-то делаю не так или же это особенность тестера? Если проблема в тестере, то какие обходные пути существуют, чтобы заставить поле работать?

Ну и по теме - поделитесь, какие элементы, кроме кнопок, можно заставить работать в тестере.

С справке ( Панели и диалоги ) есть панели по всем классам - можно просто брать и проверять в тестере.

 
Yury Kirillov:
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)

Спасибо. Получилось, правда, работает слегка тормознуто - на один тик можно нажать только одну клавишу. Но главное - теперь можно ставить лимитки! )))

Калькулятор

 
Sergey Savinkin:

Спасибо. Получилось, правда, работает слегка тормознуто - на один тик можно нажать только одну клавишу. Но главное - теперь можно ставить лимитки! )))


Могу посоветовать сделать внешнюю форму с записью значения в файл, а в тестере просто считывать по одной кнопке значение из файла.
 
Yury Kirillov:
Могу посоветовать сделать внешнюю форму с записью значения в файл, а в тестере просто считывать по одной кнопке значение из файла.

Не понял. Сейчас OnTick проверяет состояние нажатой кнопки. Выполняет действие и отжимает ее. А как это работает с файлом?

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