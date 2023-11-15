Какие элементы управления работают в тестере МТ5
Тема уже заезжена, но я так и не нашел ответ на вопрос. Может, в этой ветке удастся получить законченный, исчерпывающий ответ.
В тестере не работает обработчик событий OnChartEvent(), поэтому инструменты управления, в основном, не работают. С кнопками используется обходной вариант через чтение состояния кнопки в OnTick(). Но меня сейчас интересуют поля ввода. Почему-то в тестере значение в поле пишется, но потом сбрасывается. Я что-то делаю не так или же это особенность тестера? Если проблема в тестере, то какие обходные пути существуют, чтобы заставить поле работать?
Ну и по теме - поделитесь, какие элементы, кроме кнопок, можно заставить работать в тестере.
Кнопки)
С полем ввода вообще беда, впрочем, как и с линиями, и другими графическими объектами.
да с полем ввода беда.
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)
Это мысль. Спасибо!
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)
)))))))
Точно. Надо попробовать.
Вспоминается анекдот:
Граф вызывает слугу, говорит:
- Иван, прикати мне из гостиной рояль.
- Вы будете играть, господин?
- Нет. На нем стоит мой стакан с чаем.
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)
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Тема уже заезжена, но я так и не нашел ответ на вопрос. Может, в этой ветке удастся получить законченный, исчерпывающий ответ.
В тестере не работает обработчик событий OnChartEvent(), поэтому инструменты управления, в основном, не работают. С кнопками используется обходной вариант через чтение состояния кнопки в OnTick(). Но меня сейчас интересуют поля ввода. Почему-то в тестере значение в поле пишется, но потом сбрасывается. Я что-то делаю не так или же это особенность тестера? Если проблема в тестере, то какие обходные пути существуют, чтобы заставить поле работать?
Ну и по теме - поделитесь, какие элементы, кроме кнопок, можно заставить работать в тестере.
С справке ( Панели и диалоги ) есть панели по всем классам - можно просто брать и проверять в тестере.
Так нарисуйте кнопочный калькулятор и вводите с его помощью! :-)
Спасибо. Получилось, правда, работает слегка тормознуто - на один тик можно нажать только одну клавишу. Но главное - теперь можно ставить лимитки! )))
Спасибо. Получилось, правда, работает слегка тормознуто - на один тик можно нажать только одну клавишу. Но главное - теперь можно ставить лимитки! )))
Могу посоветовать сделать внешнюю форму с записью значения в файл, а в тестере просто считывать по одной кнопке значение из файла.
Не понял. Сейчас OnTick проверяет состояние нажатой кнопки. Выполняет действие и отжимает ее. А как это работает с файлом?
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Тема уже заезжена, но я так и не нашел ответ на вопрос. Может, в этой ветке удастся получить законченный, исчерпывающий ответ.
В тестере не работает обработчик событий OnChartEvent(), поэтому инструменты управления, в основном, не работают. С кнопками используется обходной вариант через чтение состояния кнопки в OnTick(). Но меня сейчас интересуют поля ввода. Почему-то в тестере значение в поле пишется, но потом сбрасывается. Я что-то делаю не так или же это особенность тестера? Если проблема в тестере, то какие обходные пути существуют, чтобы заставить поле работать?
Ну и по теме - поделитесь, какие элементы, кроме кнопок, можно заставить работать в тестере.