Это не взаимоисключающие подходы. Они о разном.
Какой-то странный вышел разговор... Я сделал предложение о помощи, а тут стали перемывать мне кости и искать всякие мелочи в маленьком кусочке кода, дабы доказать, что я не тот, за кого себя выдаю...
Не стоит обижаться. Лучше воспринять это как возможность улучшиться. Какой бы опыт у нас ни был, всегда будет куда расти. Мне с форума давали советы, как лучше сделать или что стОит прочесть, думаю и в будущем их немало дадут, я воспринял это как помощь. Может не всегда манера понравиться, в которой его дают, но тут уж кого как воспитали.
По крайней мере, за Вашу смелость можно похвалить. Думаю, тема сослужит Вам службу и Вы найдете себе желающих обучаться. А в отношении перемывания костей, пару недель назад почитал обсуждение к этой статье, вот тут действительно их перемыли )).
та хоть дворника, главное чтобы было желание и целеустремленность (т.е. нацеленность на результат) к обучению. А без желания даже программиста научить трудно. Я даже программистам делал программы, которые другие языки знают, а mql - нет... )))
Программированием я стал заниматься вынужденно, т.к. никто из фрилансеров, даже самых топовых, не мог сделать то, что мне надо и так, как мне надо (работал более, чем с 70 программистами как заказчик). Были многие попытки, но либо криво работало, либо работало правильно, но ужасно медленно, либо программисты просто "соскакивали" с проекта, после чего приходилось искать все новых и новых и начинать проект с нуля, т.к. чужой код допилить - это намного сложнее, чем написать с нуля.
Когда-то я тоже начинал изучать язык программирования и мне было очень сложно понять простые вещи. Я открывал справку, но в справке все так запутанно написано, что мне приходилось спрашивать на форуме или по скайпу у других программистов. И все это лишь для того, чтобы разобраться с 1 функцией. Причем, читая одну и ту же справку, одни программисты говорили одно, другие - другое, а третьи: "Напиши функцию и потести, а там сам поймешь как надо". И все это ради того, чтобы понять что именно написали разработчики в справке к функции. Я обращался в Сервисдеск со своими предложениями улучшить справочную информацию, чтобы любой прочитавший справку, понял однозначный ответ, а не типа "Казнить нельзя помиловать". Но "воз и ныне там" - какая справка была, такая и осталась.
Я искал постоянного учителя, который помогал бы мне создавать мои "шедевры" и разбираться с функциями. Я готов был платить за обучение, но у большинства учителей были такие расценки, что желание обучаться у них - пропадало сразу.
Я не хочу сказать, что я берусь обучать бесплатно, да это просто и не логично, но моя помощь в освоении mql4 намного эффективнее различных самоучителей и форумов. Т.е. я предлагаю то, что сам искал в свое время, но так и не нашел. Когда я программировал свои советники, я понял в чем ошибки многих программистов, даже у программистов с большим стажем, но... об этом хочу умолчать - пусть это останется моим секретом, который узнаете во время обучения, а те, кто пишут так, как привыкли, но допускают эти ошибки - пусть так и продолжают писать...)))
На счет гарантий. Гарантию, что Вы станете профессионалом я дать не могу, т.к. это зависит только от Ваших способностей и целеустремленности. Я обучал нескольких учеников - большинство из них сейчас программируют самостоятельно, но есть один, который так и остался в "вечных" учениках. Я в свое время научился программировать самостоятельно за 2 недели, хотя до этого времени никогда не программировал и не знал ни одного языка, кроме русского. Каким Вы будете учеником - покажет время.
Дмитрий, сейчас обучение программированию на MQL - дело неблагодарное. Слишком много материалов в сети, а большинство людей не готовы платить. Я в последний раз вел группу в декабре 2015, очень тяжело набирать. Помню, мне один желающий так в лоб и выдал, - да я лучше буду 3-4 года самостоятельно мучаться, чем заплачу вам хотя бы тысячу, меня в школе бесплатно учили, а вы тут наживаетесь!
Но вы пробуйте, может, я хреновый пиарщик и не умею привлекать народ. Да и заработки от обучения для меня давно мелочевка, на форе на жизнь зарабатываю.
Небольшие советы, лучше обучать сразу группу, не брать индивидуальщиков, с ними много мороки. Да и в группе народ обучается веселее. Надо создать ресурс для общения, например, группу в скайпе.
А вообще, как сказал один бизнес тренер про обучение, раньше люди искали учителя, который бы научил их ловить рыбу. Потом они стали требовать рыбу бесплатно. Теперь они требуют, чтобы им дали рыбу и при этом заплатили за то, что они согласились ее взять ))
Сфера финансов полна парадоксов и психологических противоречий...
Зачем человеку учить программировать на языке, который создан для добычи денег? - значит учитель не достиг успехов в торговле?
Зачем создавать сигнал? - Значит проще делать деньги на сигналах, чем на торговле?
Зачем работать "за копейки" во фрилансе профи по MQL? - значит они не смогли создать прибыльного робота?
Зачем продавать прибыльного робота, если он действительно прибыльный?
И.т. То есть, нет логики и смысла делится чем то ради денег, что может приносить деньги. Нонсенс.
Вот-вот, все верно разложено по полочкам, кроме фриланса. Во фрилансе трудятся программисты, которые могут быть не способны создавать стратегии и даже вообще не торговать. Зато они хорошие программисты и способны молотить заказы изо дня в день.
Уважаемые фрилансеры, без обид, пару старых картинок в архиве откопал.