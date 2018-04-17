Обучаю с нуля, а также помогу новичкам влиться в ряды профессионалов MQL4. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но, на мой взгляд, лучше бы Вы его не показывали...
Дабы не быть голословным, объясню, почему я так считаю. Во-первых, оформление. Вы можете сказать, что это ерунда, Вы так привыкли и т.д. Но, если Ваш код когда-нибудь попадет другому программисту - он не обрадуется. Не читаемое форматирование. Есть, конечно, стилизатор, но все же, кое о чем говорит.
Во-вторых, отсутствие комментариев. Если пример будет чуть по-сложнее, Вы сами скоро забудете что здесь написано... а если будет ошибка... будете искать ее в несколько раз дольше.
В-третьих, имена переменных ужасные, обязательно встанете на грабли.
По всему видно, что программируете Вы не долго, и больших проектов у Вас не было.
Все вышесказанное, конечно, не все и мое личное мнение.
так это лучший способ избавиться от проблемного заказчика.
просто у вас опыта разработок мало. это чувствуется.
Я эту ветку создавал не для понтов и не для того, чтобы меня раскладывали "по косточкам".
Эта ветка создана для того, чтобы помочь тем, кто пытается научиться, но у самих это получается долго и муторно. Я лишь предложил свою помощь в ускоренном освоении языка, плюс понимание как это работает в оперативной памяти компьютера, чтобы программировать сразу оптимальный код, а не делать "как-нибудь", а потом пытаться это оптимизировать... )))
Начинали вы с ником: dmitry173 -- под этим ником вы были заказчиком -- так понял, вы его удалили за ненадобностью (переросли).
Теперь вы стали разработчиком и учителем и назвали себя: fx-programmer
В качестве поздравления вашему начинанию:
Я эту ветку создавал не для понтов и не для того, чтобы меня раскладывали "по косточкам".
Эта ветка создана для того, чтобы помочь тем, кто пытается научиться, но у самих это получается долго и муторно. Я лишь предложил свою помощь в ускоренном освоении языка, плюс понимание как это работает в оперативной памяти компьютера, чтобы программировать сразу оптимальный код, а не делать "как-нибудь", а потом пытаться это оптимизировать... )))
то что вы предлагаете имеет небольшую ценность, потому что
1) уже есть более продвинутый MT5/mql5
2) есть фриланс, где за недорого можно заказать разработку
3) код и программирование в трейдинге интересует только программистов (которые и до этого умели программировать)
4) от просто написанного кода толку мало, если с его помощью нельзя получить профит
Дабы не быть голословным, объясню, почему я так считаю. Во-первых, оформление. Вы можете сказать, что это ерунда, Вы так привыкли и т.д. Но, если Ваш код когда-нибудь попадет другому программисту - он не обрадуется. Не читаемое форматирование. Есть, конечно, стилизатор, но все же, кое о чем говорит.
Во-вторых, отсутствие комментариев. Если пример будет чуть по-сложнее, Вы сами скоро забудете что здесь написано... а если будет ошибка... будете искать ее в несколько раз дольше.
В-третьих, имена переменных ужасные, обязательно встанете на грабли.
По всему видно, что программируете Вы не долго, и больших проектов у Вас не было.
Все вышесказанное, конечно, не все и мое личное мнение.
Я так пишу, потому, что мне так удобнее. Мои коды уже попадали "другим" программистам и "они" не радовались. Если заказчику нравится со мной работать, то пусть и продолжает работать - я с проектов не "соскакиваю". У каждого программиста свой стиль и нет двух одинаковых программистов.
Комментарии? Пишу, но там, где это необходимо. Ведь это же не весь код. Весь код на 1400 строк в таком стиле. Если бы я писал этот код как большинство (1 переменная или 1 условие в строке, плюс куча пустых строк или с 1 скобкой), то этот код бы вышел на несколько десятков тысяч строк. Мне нравится видеть полную функцию не крутя колесико мышки, когда читаешь середину, не говоря про конец) и забываешь что было в начале... )))
На счет переменных - считаю, что это критика, а не обмен опытом. Если считаете, что переменные должны быть "не такие", то как минимум, должны были сказать какие переменные должны быть по Вашему мнению...)))
Программирую не долго? Да, не всю жизнь...
Большие проекты? А что Вы считаете "Большим проектом"?
)))
Я так пишу, потому, что мне так удобнее. Мои коды уже попадали "другим" программистам и "они" не радовались. Если заказчику нравится со мной работать, то пусть и продолжает работать - я с проектов не "соскакиваю". У каждого программиста свой стиль и нет двух одинаковых программистов.
Комментарии? Пишу, но там, где это необходимо. Ведь это же не весь код. Весь код на 1400 строк в таком стиле. Если бы я писал этот код как большинство (1 переменная или 1 условие в строке, плюс куча пустых строк или с 1 скобкой), то этот код бы вышел на несколько десятков тысяч строк. Мне нравится видеть полную функцию не крутя колесико мышки, когда читаешь середину, не говоря про конец) и забываешь что было в начале... )))
На счет переменных - считаю, что это критика, а не обмен опытом. Если считаете, что переменные должны быть "не такие", то как минимум, должны были сказать какие переменные должны быть по Вашему мнению...)))
Программирую не долго? Да, не всю жизнь...
Большие проекты? А что Вы считаете "Большим проектом"?
)))
Это хорошо, что не соскакиваете, надеюсь, так будет и дальше, но, бывает всякое...
У каждого программиста свой стиль и нет двух одинаковых программистов.
Абсолютно согласен, но есть очень хорошие труды по программированию. Там Вы такого кода не найдете.
На счет переменных - мне показалось не очень информативные названия. Например, pBuy и sBuy. По имени - не поймешь, за что отвечает переменная, какой у нее тип. А комментариев-то и нет...
Да, считаю, что программируете не долго...
По поводу больших проектов - тысяч на 10 и более.
Пример кода? Пожалуйста... Если это Вас утешит...)))
ошибка в вашем коде (выделено красными квадратами) -- в общем, что-то не так, не понятно зачем ii перебирать в цикле.
ну, и дальше по коду есть огрехи -- одним словом, если речь идёт о mql, то есть особенности языка, которые вы не учитываете в своём коде
я не смотрел, и не буду, и не хочу никакой код читать и оценивать
Но про именование переменных, считается в ИТ мире что это действительно очень важная вещь, в этом и заключается работа программиста.
И еще что из важного - это способность к беспроблемной модификации/расширению функционала, просто понятный незамысловатый код.
Это что я знаю из ИТ мира, это не прикладной мкл, это где все намного серьезнее, напр java enterprise.
И я думаю лучше расти, приглядываться к более сложным технологиям.
Начинали вы с ником: dmitry173 -- под этим ником вы были заказчиком -- так понял, вы его удалили за ненадобностью (переросли).
Теперь вы стали разработчиком и учителем и назвали себя: fx-programmer
В качестве поздравления вашему начинанию:
Ну прям Шерлок Холмс...
Вы не правы. Просто сайт не выводит заведенные средства. В Сервисдеске мне пояснили, что те деньги, которые я завел ранее должны быть либо потрачены, либо могу вывести с закрытием аккаунта - я выбрал второе. Поэтому старый аккаунт пришлось закрыть и открыть новый, но если бы он остался, то мы бы могли спокойно посмотреть сколько там было закрыто работ, не считая сколько сделано было кроме сайта, и с кем именно имел дело, не считая тех, где расстался через арбитраж... )))