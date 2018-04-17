Обучаю с нуля, а также помогу новичкам влиться в ряды профессионалов MQL4. - страница 5
ошибка в вашем коде (выделено красными квадратами) -- в общем, что-то не так, не понятно зачем ii перебирать в цикле.
ну, и дальше по коду есть огрехи -- одним словом, если речь идёт о mql, то есть особенности языка, которые вы не учитываете в своём коде
"Зоркий сокол"... Молодец Андрюша - досмотрел. Это ж надо было найти такую ОШИБКУ.
Но если бы Вы были более внимательным, то могли бы понять, что эта "i" не относится к "ii".
Так, что свои красные квадратики можете забрать назад...)))
Это хорошо, что не соскакиваете, надеюсь, так будет и дальше, но, бывает всякое...
Абсолютно согласен, но есть очень хорошие труды по программированию. Там Вы такого кода не найдете.
На счет переменных - мне показалось не очень информативные названия. Например, pBuy и sBuy. По имени - не поймешь, за что отвечает переменная, какой у нее тип. А комментариев-то и нет...
Да, считаю, что программируете не долго...
По поводу больших проектов - тысяч на 10 и более.
Если Вы считаете, что 10 тысяч размазанного по строкам кода - это большой проект, то Вы глубоко заблуждаетесь.
Если бы я этот код на 1400 строк размазывал, то было бы 14 тысяч (как минимум).
Это я показал единичный проект - были и поболее. По-крайней мере я не встречал таких заданий, которые не мог выполнить...
А на счет переменных - у меня своя классификация префиксов и суффиксов: "р" всегда заменяет слово "price", "s" - "size".
Ну, а комментариев нет только на этом маленьком кусочке, т.к. тут и так все понятно... )))
Слава, я тебе уже говорил, научить программировать можно кого угодно. Математика в основном нужна не для программирования, а для составления ТЗ. Программист - это просто переводчик с человеческого языка, на язык, понимаемый программой. Вот если бы ты, хотя бы, понимал как строится программа, то хоть ТЗ научился бы составлять. Если ты думаешь, что программист - это тот, кто за тебя составляет техническое задание, а потом по этому ТЗ программирует, то ты глубоко заблуждаешься...)))
Согласен, нужно комбинаторное мышление и способность описать письменно какой-либо процесс. Обучил программированию ~200 человек с 2010 г, заметил, если чел может четко описать в письменной форме, как он провел день, он гарантированно научится программировать.
А теперь угадайте, вот у этого ученика получится стать программером или нет? ))
просто вы профессионал
У этого точно получится.
Да, уж. Есть у меня 1 такой "вечный ученик" - может писать только под диктовку... )))
Адвокат сын: Папа, я выиграл в суде дело, которым ты занимался 20 лет.
- Ну и дурак. Оно все эти 20 лет нас кормило.
У этого точно получится.
Согласен ) Вот если было написано "Напиши, почему?" ответ был бы неверный. А так все четко, попросили "Напиши почему", он и написал "почему" )) Явно логическое мышление на высоте.
А учитель или безграмотен или это был тонкий тест ))